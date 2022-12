😡 “Non esiste!”: Juventus, arriva la ‘difesa’ in diretta

Arrivano le parole in difesa della Juventus in diretta, dopo il caso che ha coinvolto la dirigenza con le dimissioni del CdA

Il caso che ha coinvolto la Juventus ha lasciato di sasso tutte le persone che col calcio hanno a che fare, dai tifosi fino ad arrivare agli addetti ai lavori. Soprattutto per le conseguenze che ha avuto, ovvero le dimissioni in toto del CdA. Andrea Agnelli non è più il presidente della Juve, lascia il club dopo undici anni e una miriade di trofei vinti, tra cui nove scudetti. Manca solo la Champions League, sfumata in finale due volte prima col Barcellona e poi con il Real Madrid. Quell’ossessione ha indotto la dirigenza bianconera a puntare su Cristiano Ronaldo nel 2018, un acquisto che ha dato il via a una discesa inesorabile dal punto di vista delle prestazioni e dei risultati.

L’acquisto di Cristiano Ronaldo è stato oggettivamente sbagliato col senno del poi. All’epoca del suo acquisto, il portoghese aveva 33 anni e la Juve pagò il suo cartellino ben 100 milioni di euro, con un ingaggio da 31 milioni a stagione per un quadriennale. Cifre esorbitanti che portarono Marotta a lasciare il club, con Paratici che ebbe ancor più poteri decisionali.

Juventus, le parole di Capuano sullo ‘Scansuolo’

Adesso il ds è al Tottenham e al suo posto c’è Cherubini, che dopo le dimissioni del CdA ha avuto pieni poteri dal punto di vista sportivo insieme ad Allegri. Il giornalista Giovanni Capuano ha parlato delle critiche ricevute dai bianconeri sul tema ‘Scansuolo’, ovvero Sassuolo, le società che avrebbero avuto più rapporti con la Juve, come anche Atalanta, Sampdoria e Udinese.

Giovanni Capuano, giornalista, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it in onda su TVPlay: “Il dibattito ha preso delle pieghe surreali, ho visto gente parlare anche di campionati falsati, il sistema condizionato da un club cattivo, perché intrattiene rapporti con altri club”. Poi continua: “Alleanze di mercato con Atalanta, Udinese e Sassuolo… Lo ‘Scansuolo’, una storia di cui si parla da anni e ho analizzato dei dati per capire l’entità del condizionamento. Contro queste squadra, la Juventus ha ottenuto una media punti uguale a quella con tutte le altre”.