Kvaratskhelia-Napoli, la novità in Turchia stupisce tutti

Kvaratskhelia ha ormai smaltito la lombalgia acuta e nell’amichevole vinta contro l’Antalyaspor ha stupito tutti: ecco perché.

​​Buona la prima per il Napoli, reduce dalla vittoria ottenuta contro l’Antalyaspor. Il 3-2 rifilato ai padroni di casa ha fornito diverse indicazioni tattiche importanti all’allenatore Luciano Spalletti. Giacomo Raspadori ad esempio, schierato al posto di Piotr Zielinski, si è mosso bene nella posizione di raccordo tra il centrocampo e l’attacco. Buona pure la prestazione di Khvicha Kvaratskhelia, al rientro dopo i guai fisici rimediati ad inizio novembre.

Un ritorno, il suo, di fondamentale importanza per gli azzurri. Il georgiano nelle ultime 3 partite di campionato prima della sosta dovuta al Mondiale era rimasto ai box a causa della lombalgia acuta rimediata nella sfida persa per mano del Liverpool. Un problema fisico ora archiviato in maniera definitiva, grazie ai particolari esercizi svolti dall’ex Dinamo Batumi nelle scorse settimane.

La forma migliore, chiaramente, è ancora lontana e non potrebbe essere diversamente. In ogni caso, i primi segnali lanciati al proprio mister sono stati già positivi. L’ala sinistra, infatti, si è resa protagonista di alcune sue tipiche accelerazioni brucianti sulla fascia e varie giocate utili in fase di costruzione della manovra. Il feeling con Victor Osimhen, nonostante l’assenza prolungata, è rimasto buono. Quello con Raspadori, invece, cresce sempre di più.

Napoli, migliora il feeling tra Kvaratskhelia e Raspadori

I due, nel corso della partita, si sono cercati più volte dando dimostrazione di non essere soltanto uno il sostituto dell’altro bensì di poter giocare anche insieme. Un’intesa destinata a crescere nel 2023 e a regalare numerose soddisfazioni ai support partenopei. Kvaratskhelia e l’ex Sassuolo in particolare, secondo ‘Il Mattino’, “parlano la stessa lingua”. Ovvero “quella del pallone che viaggia veloce, che va e torna, che fa ammattire gli avversari”.

Un’ottima notizia per Spalletti, in vista dei tanti impegni che attendono il Napoli nella seconda parte della stagione. Il programma di dicembre prevede altre due amichevoli: il Crystal Palace l’11 (sempre in Turchia) ed il Villarreal 17 (allo stadio Maradona). Poi a partire dal 4 gennaio, giorno in cui è prevista la trasferta sul campo dell’Inter risalita al quinto posto ma ancora a -11 dalla vetta, sarà tempo di ricominciare a fare sul serio. Per spegnere i sogni di rimonta del Milan secondo e della Juventus terza il Napoli dovrà ripartire subito nel migliore dei modi.