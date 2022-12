“Può andare via”: Napoli, un altro addio oltre Demme a gennaio?

Oltre a Diego Demme, il Napoli può dire addio a un altro giocatore a gennaio: la situazione è da monitorare attentamente

Il Napoli a gennaio può dire addio a Diego Demme, che sta trovando pochissimo spazio in quest’inizio di stagione. Solo tre presenze in campionato, per quello che nella rosa di Spalletti è il sostituto di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco è diventato imprescindibile per gli schemi dell’allenatore partenopeo, che ha molte difficoltà a toglierlo dal campo. Ma il tedesco non è l’unico che potrebbe lasciare gli azzurri a gennaio, c’è un altro centrocampista che ha trovato poco spazio fin qui.

Si tratta di Gianluca Gaetano, il talentino azzurro che è rimasto in rosa dopo il prestito alla Cremonese. Una decisione forte, che gli permette di crescere e di maturare dietro centrocampisti esperti come Anguissa, Zielinski e lo stesso Lobotka. Diverse sono le partite importanti nel quale Gaetano è subentrato, come per esempio con la Roma all’Olimpico, nella partita vinta 0-1 con il gol di Osimhen. Ma è difficile pensare che il centrocampista napoletano possa lasciare la maglia azzurra per un prestito di sei mesi, quando c’è ancora una seconda parte di stagione da giocare. E che potrebbe portare alla realizzazione di un sogno.

Napoli, Gaetano può andar via a gennaio

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato alla trasmissione ‘Forza Napoli Sempre’ su Radio Marte: “A gennaio Gaetano può andar via per capire quale può essere il miglior progetto per lui. In Serie A può avere maggior continuità, lo ha dimostrato anche in passato con la Cremonese. Il Napoli ha avuto un exploit incredibile e deve capire se è più utile tenere in rosa il giocatore, oppure cederlo altrove per fargli accumulare minutaggio in campionato”.

Parole chiare che mettono in evidenza anche il talento di Gaetano, cristallino, che però non sta trovando continuità. Il Napoli fin qui è stata una macchina perfetta, non ha avuto bisogno di particolari cambiamenti nell’undici titolari, se non per gli infortuni dei vari Rrahmani e Osimhen. Insomma, a gennaio il club partenopeo dovrà prendere alcune decisioni.