Napoli, salti di gioia per i tifosi: l’annuncio è una vera manna

Napoli, bellissima notizia nel pieno del ritiro di Antalya. L’annuncio è una vera manna per Spalletti e il suo undici, ecco svelato il motivo

Ripartire forte e riprendere da dove si era lasciato. Il Napoli ha un solo obiettivo per questo 2023, in attesa che la Serie A ridia nuovamente il via alle danze. Anche perché non bisognerà commettere passi falsi da gennaio in poi. Già al 4, gli azzurri di Luciano Spalletti saranno chiamati alla difficilissima trasferta di Milano. Lì ci sarà l’Inter ad attenderla, con i nerazzurri vogliosi di riaprire il campionato e rompere le uova nel paniere ai partenopei.

Dopotutto, la gara di San Siro sarà una sorta di dentro o fuori per la formazione di Simone Inzaghi. Ragion per cui è meglio prepararsi ad una sfida ai limiti del possibile, anche se questo Napoli ha dimostrato di poter raggiungere qualsiasi obiettivo. Un Napoli capitanato da un Giovanni Di Lorenzo in grandissima forma, che anche nell’amichevole di ieri contro l’Antalyaspor ha messo in mostra la propria personalità e la propria duttilità. Terzino, difensore centrale, all’occorrenza anche mediano: Luciano Spalletti non riesce a fare a meno dell’ex Empoli e ora il DS Giuntoli è pronto a blindare l’esterno toscano.

Napoli, annuncio su Di Lorenzo: l’agente rivela la manna per i tifosi azzurri

Il rinnovo di Di Lorenzo, tuttavia, è ancora lontano dall’essere completato. Di certo c’è solo la volontà reciproca di andare avanti insieme, a tempo indeterminato. Un qualcosa di già molto importante, che lo stesso agente del calciatore ha rivelato ai microfoni di ‘Radio CRC’. “Noi abbiamo già detto la nostra al Napoli – ha spiegato Mario Giuffredi – Giovanni vuole chiudere qui la propria carriera. Ora bisognerà capire cosa pensa la società, nel calcio niente è scontato”.

Di Lorenzo a vita nel Napoli: un annuncio che rappresenterebbe una manna per i tifosi e per lo staff tecnico di Spalletti, che stravede per questo ragazzo. Di qui l’agente, però, puntualizza: “In questi anni abbiamo ricevuto tante richieste per Di Lorenzo, si sarebbero aperte tantissime possibilità. Lui non le ha mai prese in considerazione perché ha sempre messo gli azzurri al primo posto. Il suo piacere sarebbe quello di concludere la propria carriera qui”.