😂 Che risate Napoli, ma cosa fanno i due azzurri? Il siparietto è unico

Due giocatori del Napoli sono stati protagonisti di un siparietto che sta facendo divertire tutti i sostenitori del club partenopeo.

Dopo la sosta forzata per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar, il Napoli è finalmente tornato in campo. Gli azzurri, infatti, hanno battuto ieri sera in amichevole l’Antalyaspor con il risultato di 2-3. La partita, nonostante quello che dica il tabellino finale, non è mai stata in bilico, visto che gli uomini di Luciano Spalletti per quasi e tutti i novanta minuti sono stati sul doppio vantaggio.

I marcatori tra le fila azzurre sono stati Raspadori (autore di una doppietta e migliore in campo) e Matteo Politano. Oltre alla tre reti siglate, bisogna sottolineare che il team partenopeo ha colpito anche due pali: uno sempre con Giacomo Raspadori e l’altro con Giovanni Simeone.

Di fatto, i due centravanti, anche se era un match amichevole, hanno dimostrato anche nel match di ieri contro l’Antalyaspor la loro importanza, soprattutto quella di far rifiatare Victor Osimhen. Sia Simeone che Raspadori, infatti, non hanno fatto sentire la mancanza del nigeriano, il quale è stato fermo per infortunio per un mese e mezzo. Proprio questi due calciatori sono stati protagonisti di un siparietto molto divertente.

Napoli, Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone protagonisti di un siparietto sulla cucina napoletana: le immagini

Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone, infatti, sono stati i protagonisti della nuova produzione dello stesso club partenopeo: la SSC Napoli Cook. In questa web serie, di fatto, ci saranno tre tifosi, selezionati dallo stesso team campano. che saranno alle prese con le ricette tipiche di Natale della cucina napoletana.

Ad accompagnare questi sostenitori azzurri ci saranno i calciatori del Napoli, mentre Luciano Spalletti sarà il giudice. In questa prima puntata ci sono proprio Simeone e Raspadori. Infatti, i due giocatori azzurri, in questo primo video pubblicato dal Napoli sul proprio canale ‘Youtube’, aiutano una tifosa azzurra a cucinare i famosi susamielli, ovvero un dolce natalizio tipico partenopeo a forma di S.