😍 Napoli-Hamsik, l’annuncio dopo l’intervista fa impazzire i tifosi

Napoli, i tifosi sognano un ritorno di Marek Hamsik in società. Intanto l’annuncio dopo l’intervista fa impazzire i partenopei, ecco il motivo

Dodici anni con i colori azzurri sulla pelle, dal primo anno in Serie A alle magiche notti di Champions League. Marek Hamsik resterà sempre una delle pagine di storia del Napoli, una leggenda dei tempi moderni e una delle ultime bandiere nel calcio dei giorni nostri. Un volto, un numero e una cresta che troveranno sempre posto nel cuore di ogni tifoso azzurro, che segretamente spera sempre in un suo ritorno nel golfo.

Dopotutto le foto spuntate dal ritiro turco, con Hamsik di visita al gruppo di Luciano Spalletti e l’abbraccio con l’attuale capitano Di Lorenzo, hanno colpito tutti. E di lì sono impazzite le voci di un suo rientro in casa Napoli. Perlopiù da dirigente e a carriera finita, ma sui social qualcuno ha lanciato anche la proposta di un contratto semestrale per renderlo protagonista di uno Scudetto che Hamsik ha solo sfiorato in azzurro e che ora il gruppo sembra davvero capace di poter fare suo.

Napoli-Hamsik, prima l’intervista e poi l’annuncio: tifosi impazziti

Intanto lo slovacco è stato protagonista di una lunga intervista ai microfoni ufficiali del Calcio Napoli. “Questa per me è una seconda casa – ha raccontato Hamsik, che poi ha riavvolto il nastro sui suoi anni in azzurro – Sono stati 12 anni bellissimi ed ho vissuto un grandissimo Napoli. Ora in Turchia mi sto trovando benissimo e ho vinto il mio primo campionato in carriera”.

Di qui, l’ex capitano si sposta sui suoi vecchi compagni: “Non sono uno che scrive ogni settimana, ma qualcuno lo sento ancora, soprattutto quando devo fare complimenti o per festeggiare un compleanno”. E ancora: “Gli azzurri stanno facendo cose straordinarie, a chi non piace questo Napoli? E’ questa la vera domanda. Tutti lo seguono, tutti lo invidiano, e speriamo riescono a mantenere questo passo fino alla fine”.

Poi una parentesi sul connazionale Lobotka: “E’ un calciatore importantissimo. Se non gira lui, non gira neanche la squadra. Vale lo stesso anche per la Nazionale. E’ troppo importante”. Infine l’annuncio di Hamsik dopo l’intervista, che ha fatto impazzire tutto i napoletani: “Voglio salutare i tifosi azzurri, speriamo che quest’anno sia quello giusto per il Napoli, li seguo sempre. Sempre forza Napoli!”.