😕 Napoli, che batosta per Osimhen: le parole dell’ex spiazzano

Le considerazioni che (non) arrivano su Victor Osimhen da parte dell’ex azzurro che ben lo conosce sorprendono: le sue parole escludono il nigeriano.

È vero che ai Mondiali di Qatar 2022 non ha preso parte, eppure come si può dimenticare Victor Osimhen? Il nigeriano nella stagione 2022-23 attualmente in corso, dopo quindici giornate di campionato è già a quota 9 reti in Serie A. Un contributo fondamentale alla squadra allenata da Luciano Spalletti, ancora di più se si considera che fra una rete e un’altra è stato costretto ad assentarsi per infortunio. Il centravanti, infatti, è stato fermo ai box un mese tra settembre e ottobre a causa di un infortunio al bicipite femorale.

Per i compagni di squadra si tratta di un giocatore fondamentale da sempre ma non tutti sono d’accordo. Non tutti coloro che lo conosco condividono l’opinione. A sorpresa è il caso di Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli e oggi tecnico del Real Madrid.

È strano che pubblicamente il tecnico italiano non elogi l’attaccante africano, se si considera che fino a qualche tempo fa le indiscrezioni di calciomercato parlavano di un interesse dell’allenatore nei riguardi proprio di Osimhen. Pare, infatti, che Re Carlo avesse chiesto uno fra l’attaccante del Napoli e Rafael Leao del Milan per accompagnare Karim Benzema al Real Madrid.

Ancelotti dimentica Osimhen: “Ecco chi sono i più forti attaccanti al mondo”

Intervenuto in occasione di un’intervista concessa al ‘Corriere dello Sport’, l’allenatore ha dichiarato sugli attaccanti più forti in circolazione: “Siamo in una fase di transizione, soprattutto per gli attaccanti. I vari Ibra, Ronaldo, Suarez, Cavani, Messi, Benzema stanno finendo. Hanno 35 anni e anche Lewandowski il prossimo anno. Il nuovo è rappresentato da Mbappé, Richarlison, Haaland, Julian Alvarez e Darwin Nuñez. Gonçalo Ramos non lo conoscevo”.

Persino l’attuale “sostituto” di Cristiano Ronaldo al Portogallo è stato menzionato da Carlo Ancelotti, che invece nella lista non considera Victor Osimhen emblematico rispetto al futuro degli attaccanti in circolazione. Al giocatore del Napoli toccherà consolarsi rileggendo le parole del suo attuale allenatore, Luciano Spalletti, il quale a ‘DAZN’ poche settimane fa dichiarò: “È un terminale top per qualsiasi team, fortissimo di testa. È fortissimo in velocità e di fisico. Averlo a disposizione e con questa testa qui è il top”.