Napoli, salti di gioia per Spalletti: è successo oggi in Turchia

Napoli, finalmente arriva una bella notizia per Luciano Spalletti ed i tifosi. La notizia è ufficiale, c’è la comunicazione dalla Turchia.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti è in Turchia, ad Antalya. Il motivo? Un ritiro invernale, una mini tournée in terra turca, comprensiva di ben due amichevoli internazionali. Sulla strada di Spalletti, infatti, oltre all’Antalyaspor di Sahin affrontata ieri, anche il Crystal Palace. Bisognerà attendere il prossimo 11 dicembre per il match contro il club inglese.

Intanto, però, a proposito della sfida di ieri all’Antalya Stadium contro l’undici di Sahin, c’è qualcosina da analizzare. Oltre a Salvatore Sirigu ed Amir Rrahmani, c’è stato un altro calciatore rimasto ai box e non sceso in campo. Si tratta di Juan Jesus. Ma perché il difensore partenopeo non ha giocato ieri contro l’Anatalyaspor? Il motivo l’ha svelato lo stesso Luciano Spalletti che, nell’immediato post gara, ha svelato che il calciatore fosse alle prese con un affaticamento muscolare che non gli ha permesso di scendere in campo.

Napoli, il report dalla Turchia: rientra Juan Jesus

Oggi l’allarme, per la fortuna di mister Luciano Spalletti e dei tifosi, l’allarme è decisamente rientrato. Juan Jesus, ieri rimasto fermo ai box a causa di alcune noie fisiche, è finalmente tornato a disposizione dell’allenatore partenopeo. Nel pomeriggio, infatti, la squadra campana ha ripreso la preparazione sui campi del Regnum Carya, la struttura extra lusso che ospita il Napoli al Winter Football Series by Regnum.

A comunicarlo è stata la stessa SSC Napoli che ha diramato sui propri canali ufficiali il consueto report di allenamento: “La squadra dopo una prima fase di attivazione e situazioni di possesso palla ha svolto lavoro aerobico. Amir Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Per Diego Demme e Stanislav Lobotka lavoro in piscina. Salvatore Sirigu ha svolto lavoro personalizzato in campo. Juan Jesus ha svolto l’intera seduta in gruppo”. Il difensore centrale dei partenopei, dunque, ha smaltito tutti i problemi fisici ed è a disposizione nuovamente. Con ogni probabilità toccherà a lui partire titolare nel match amichevole contro il Crystal Palace.