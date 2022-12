Napoli, la rivelazione gela Spalletti: doccia fredda anche per i tifosi

Calciomercato Napoli, la rivelazione lascia Spalletti e Giuntoli senza parole: il giocatore ha deciso, doccia fredda in arrivo

Aurelio Laurentiis e Cristiano Giuntoli non smettono mai di lavorare. Il presidente della SSC Napoli ed il direttore sportivo azzurro, veri e propri artefici dei colpi dell’estate, sono pronti a regalare a mister Luciano Spalletti ed ai tifosi partenopei nuovi talenti da inserire subito in rosa. Anche stavolta la strategia è piuttosto chiara. Qualora il Calcio Napoli piombasse con prepotenza sul mercato di gennaio lo farebbe solamente per giovani di talento e prospettiva che possano fruttare ingenti plusvalenze in futuro. Nuovi colpi alla Kvaratskhelia o alla Kim Min-jae per intenderci.

Non a caso, infatti, il ds azzurro ha stilato una lunga lista dei desideri, anche se al momento nessun nome in particolare sembra finito seriamente in orbita Napoli. A meno che il club partenopeo non stia navigando sott’acqua, dunque, non c’è da attendersi particolari novità in entrata a gennaio. Gli azzurri sfrutteranno eventuali occasioni, ma al momento la rosa è decisamente ben strutturata.

Mercato Napoli, Kadioglu nel mirino: la rivelazione

Luciano Spalletti, in perenne contatto con la società azzurra, non sembra avere particolari esigenze. L’allenatore ha a disposizione già un folto gruppo di calciatori talentuosi e capaci di adattarsi, come più volte ha annunciato durante gli incontri con la stampa. Nessuna operazione volta a rivoluzionare lo spogliatoio verrà presa in considerazione. Ciò non significa, però, che il Napoli non farà mercato. Nel mirino, infatti, c’è già più di qualche giovane interessante.

Uno tra questi è, senza dubbio, Ferdi Kadioglu, centrocampista del Fenerbahce. Intervenuto ai media turchi, però, il giocatore è stato protagonista di alcune dichiarazioni che non faranno felici il tecnico Spalletti ed i tifosi. Di seguito uno stralcio del suo intervento riportato da ‘CalcioNapoli24’: “Le voci di mercato attorno al mio cartellino? Io al momento sono un giocatore del Fenerbahce e sono concentrato sugli obiettivi stagionali del mio club. Sulle voci di trasferimento dico solo questo, non aggiungo altro”. Insomma, a questo punto resta piuttosto complesso ipotizzare un suo trasferimento sotto l’ombra del Vesuvio già a gennaio.