“Innamorato di lui”: Napoli, De Laurentiis ha deciso e i tifosi già esultano

Il Napoli ha scelto il suo primo acquisto in vista del 2023. Secondo una fonte attendibile, il club campano sarebbe pronto a chiudere l’affare.

Certi colpi è meglio chiuderli il prima possibile, soprattutto quando sai di essere in vantaggio sulle avversarie. De Laurentiis, in particolare nell’ultima campagna acquisti del Napoli, ha dimostrato di essere focalizzato con Giuntoli proprio sul muoversi in questo modo, e anche la nuova firma del club partenopeo seguirà questo spartito. E la cosa non potrà che far contenti Spalletti e i tifosi napoletani.

A rivelare quello che potrebbe essere il primo nuovo acquisto del Napoli in vista del 2023 è quest’oggi ‘Il Mattino’. A pesare sulla decisione del patron dei campani non solo qualità tecniche, che comunque non mancano, ma anche “le caratteristiche umane”. Doti che, secondo il quotidiano, sono state alla base di tutta la campagna di reclutamento di De Laurentiis e Giuntoli, e che già ha dimostrato di poter dare i suoi frutti.

“Uno spogliatoio fatto di personalità differenti rispetto a quello dell’anno scorso” spiega ‘Il Mattino’, per creare una forma di leadership più diffusa. Sono proprio queste considerazioni ad aver spinto la dirigenza a compiere questo acquisto, anche se in realtà non si tratterà di un nuovo arrivo nella rosa, ma piuttosto di un riscatto. Si andrà così a chiudere un affare avviato già la scorsa estate.

De Laurentiis ha deciso: il Napoli riscatterà il Cholito

La scelta riguardo Giovanni Simeone è infatti quella di completarne l’acquisto dall’Hellas Verona, dopo l’arrivo in prestito oneroso per 3,5 milioni. Secondo ‘Il Mattino’, la società avrebbe deciso di pagare i 12 milioni rimanenti sebbene l’attaccante italo-argentino sia ormai “utilizzato col contagocce” (13 partite stagionali, di cui solo 2 da titolare). Ma la verità è che i numeri di Simeone sono stati comunque sorprendenti.

Sebbene in questa prima parte di annata sia rimasto in campo per appena 385 minuti, il Cholito è stato in grado di segnare ben 6 reti complessive, tra campionato e Champions League. Un bottino che lo qualifica come un prezioso subentrante in attacco, un tipo di giocatore che una squadra come il Napoli, che necessità del contributo dalla panchina per lottare per lo scudetto, non può fare a meno.