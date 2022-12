De Laurentiis spiazzato: Napoli, due di picche e colpo di mercato saltato

Napoli, brutta notizia per il calciomercato degli azzurri. L’affare è saltato: è arrivato il netto rifiuto da parte della società.

La SSC Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della finestra invernale di calciomercato. Il club partenopeo, impegnato nel ritiro in Turchia, ad Antalya, sta già provando a definire le strategie del futuro. A poche settimane dall’apertura ufficiale del calciomercato di gennaio, gli azzurri sono alla ricerca delle giuste occasioni. Squadra che vince non si cambia, ma è chiaro che gli azzurri abbiano drizzato le antenne per eventuali occasioni di mercato.

A mister Luciano Spalletti non sembra servire alcun innesto in particolare, ma la società resta comunque vigile. L’obiettivo, infatti, è provare ad anticipare la concorrenza per eventuali cartellini in saldo da poter rivendere in futuro a prezzo maggiorato. Le tanto discusse plusvalenze sono da sempre un marchio di fabbrica dei partenopei, capaci di aggiudicarsi giocatori che possano generare liquidità per le casse societarie. Le operazioni relative a Kvaratskhelia, Kim Min-jae, Raspadori, Simeone e Ostigard nascono proprio per questo motivo. Oltre a rivelarsi subito utili in campo, anche in futuro potrebbero avere un risvolto positivo per De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, sfuma l’arrivo di Baldanzi a gennaio

L’ultimo nome, in ordine temporale, finito nei radar di Giuntoli, vero e proprio artefice del mercato del Napoli, è quello di Tommaso Baldanzi. Il giocatore classe 2003, il cui cartellino è di proprietà dell’Empoli del presidente Fabrizio Corsi, è stato tra le rivelazioni assolute della prima parte di stagione. Sceso in campo con la maglia dei toscani in sei occasioni, il calciatore è riuscito ad andare a segno già in due occasioni.

Un bottino da non disdegnare che ha attirato su di sé le mire dei partenopei. Nelle idee di De Laurentiis e Giuntoli, un eventuale assalto a gennaio sembrava piuttosto concreto, ma le ultime indiscrezioni riportate dal portale ‘Tuttomercatoweb.com’ spengono i sogni di gloria del club campano. Nonostante qualche sondaggio, difficilmente il Napoli riuscirà ad accaparrarsi il cartellino di Tommaso Baldanzi già a gennaio. Il club toscano, infatti, non ha alcuna intenzione di privarsi del suo talento nelle prossime settimane. Il diciannovenne, dunque, è destinato alla permanenza ad Empoli a meno che non arrivino sulla scrivani di Corsi offerte irrinunciabili.