😱 Napoli, Giuntoli pesca un nuovo gioiello: ci ha parlato Spalletti

In casa Napoli la dirigenza continua a lavorare su giovani profili da aggregare alla rosa a disposizione di Luciano Spalletti.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. La formazione partenopea ha concluso il 2022 con una serie incredibili di successi e il Napoli è attualmente primo in Serie A e qualificato senza problemi agli Ottavi di finale di Champions League. La società partenopea ha rivoluzionato tutto in estate, ceduto pedine chiave ed è ripartita, ma i risultati sono arrivati sorprendentemente subito.Â

Giuntoli ha pescato bene colpi come Kim, Olivera e soprattutto come Kvicha Kvaratskhelia ed i ragazzi hanno risposto alla grande. Il talento georgiano nello specifico è la più grande sorpresa del calcio internazionale, è partito alla grande e sta trascinando la squadra di Luciano Spalletti, a suon di gol e assist. La squadra ora è in Turchia e sta affrontando una serie di amichevoli per preparare al meglio l’inizio del 2023.

L’inizio del 2023 sarà abbastanza complicato e gli azzurri affronteranno in pochi giorni Inter e Juventus. Spalletti tornerà nel campo della sua ex squadra il 4 Gennaio ed ha la possibilità di tagliare fuori la squadra nerazzurra dalla lotta scudetto. Intanto la dirigenza continua a lavorare sottotraccia e Giuntoli monitora i migliori giovani talenti del calcio italiano e nel complesso del calcio internazionale.

Napoli, asse con l’Empoli per Baldanzi

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Mattino il club azzurro guarda con attenzione in casa Empoli. Il club toscano è seguito con attenzione da Spalletti e da Giuntoli ed ora il Napoli ha deciso di irrompere sul trequartista del club toscano Tommaso Baldanzi. Il giovane classe 2003 è una delle sorprese di questo inizio di stagione e il club partenopeo valuta con grande interesse il suo profilo.

Il quotidiano sottolinea che, oltre agli ottimi rapporti tra i due club, può incidere la scelta di Spalletti. Il tecnico è stato protagonista di un incontro con il calciatore nel corso di una premiazione in Toscana ed i due sono rimasti a parlare per diverso tempo. Un ulteriore indizio riguardo l’interesse del club e occorre trovare solo il prezzo giusto. Il Napoli ha trovato un nuovo giovane talento.