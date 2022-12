🚨 “Spunta il Barcellona…”: Inter, doccia gelata per Marotta

Ancora una doccia fredda per Beppe Marotta. Il Barcellona guarda in casa Inter, e c’è un nome che interessa ai catalani…

Manca meno di un mese alla ripartenza del campionato. L’Inter si ritroverà a dover inseguire le big del campionato, nella speranza di potersi dire ancora in grado di competere per lo Scudetto. Al momento il Napoli sembra una potenza inavvicinabile per i nerazzurri, anche in relazione alla distanza siderale che tiene la squadra si Simone Inzaghi lontana dalla vetta. Eppure, proprio al rientro dal Mondiale ci sarà una sfida che potrebbe riscrivere tutto.

Il confronto diretto tra Napoli ed Inter sarà un bivio fondamentale per capire se effettivamente la squadra nerazzurra sarà in grado di rimettersi in corsa. Dunque il campionato (cosi come la Champions) resta un argomento centrale nell’ambiente nerazzurro, anche se ci sono altre tematiche particolari che destano ancora preoccupazione.

Il futuro di alcuni nerazzurri andrà definito nel corso dei prossimi mesi. Quella di Milan Skriniar, ad esempio, è una situazione della quale si parla da tanto, troppo tempo. Ancora non si è arrivati ad una quadra. Il rinnovo di contratto non è stato sancito, e c’è chi ha il dubbio che questa latenza possa portare, alla fine, ad un nulla di fatto.

Inter, che si fa con Skriniar? Ora spunta il Barcellona…

La prossima settimana, come riportato da ‘Tuttosport’, dovrebbe esserci l’incontro per il tanto agognato rinnovo. Quanto meno, un incontro per gettare basi concrete verso la firma. Eppure, seppur secondo alcuni ci sarebbe ottimismo per il rinnovo, ci sono le classiche insidie che potrebbero complicare la situazione.

Negli scorsi mesi si è parlato del Paris Saint Germain, con i parigini che per tutta l’estate hanno spinto per arrivare al giocatore. L’Inter ha fatto muro, con lo stesso Zhang che ha lavorato direttamente per trattenere Skriniar. Ma ora c’è un’altra squadra pronta ad inserirsi.

Se non dovesse arrivare il rinnovo, secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, ci sarebbe il Barcellona pronto a fiondarsi su Skriniar. Un’ennesima tentazione, che potrebbe allontanare il difensore slovacco dalla permanenza in quel di Milano.