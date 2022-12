Napoli, novità per il Crystal Palace: Spalletti sorride a metà

In casa Napoli si lavora in vista dei prossimi impegni in Turchia, l’amichevole contro gli inglesi del Crystal Palace. Spalletti è carico.

Dopo la sosta, il Napoli è tornato in campo. Gli azzurri, infatti, contro l’Antalyaspor hanno disputato la prima amichevole in programma di questo mese di dicembre. Gli uomini di Luciano Spalletti, sono apparsi un po’ arrugginiti, ma sono comunque riusciti a vincere in maniera convincente.

Il Napoli, infatti, ha sì vinto per 2-3, ma la gara non è mai stata realmente in bilico, visto che al 15’ si era già portato sul doppio vantaggio con le reti siglate da Giacomo Raspadori e Matteo Politano. Lo stesso Luciano Spalletti, nella classica conferenza stampa post partita, si è mostrato soddisfatto della prestazione dei suoi calciatori: “Non è stata semplicissima, considerando le non perfette condizioni del campo. Mi è piaciuta la velocità di come abbiamo fatto girare il pallone”.

Il tecnico si è poi soffermato sulle condizioni di qualche azzurro: “Come sta Kvaratskhelia? Sta bene, non ha più dolore alla schiena. E’ completamente recuperato. Juan Jesus? Non ha giocato solo perché ha avuto un affaticamento”. Proprio sulle condizioni del brasiliano bisogna registrare degli importanti aggiornamenti.

Napoli, Luciano Spalletti per il Crystal Palace avrà a disposizione Juan Jesus: da valutare Lobotka

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, Juan Jesus sarà a disposizione per il match di domenica contro gli inglesi del Crystal Palace. L’ex giocatore di Inter e Roma, dopo il programma preventivo per curare l’affaticamento riportato nei giorni scorsi, si è allenato con il resto del gruppo.

Se da Juan Jesus arrivano delle buone notizie, per i rientri di Rrahmani e Sirigu bisogna aspettare ancora qualche giorno. I due, infatti, si stanno allenando ancora a parte. Lobotka e Demme, invece, hanno svolto del lavoro personalizzato in piscina. Intanto, proprio sul calciatore tedesco, ci sono delle novità di mercato.

La Salernitana preme su Demme: i dettagli

La Salernitana, infatti, sta premendo per cercare di prenderlo nel prossimo mercato di gennaio. Demme ha più volte espresso la volontà di giocare di più, visto che Spalletti gli ha concesso fino a questo momento solo qualche spezzone, ma il Napoli ha comunque l’intenzione di farlo restare.