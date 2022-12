“Ora tocca a lui!”: Inter, Barella ‘spinge’ il big nerazzurro

L’Inter si sta preparando alla sfida col Napoli, e dalle parole di Barella arriva un deciso incoraggiamento a un big nerazzurro, molto atteso.

In attesa della ripresa del campionato, che il 4 gennaio li vedrà ospitare il Napoli primo in classifica, i giocatori dell’Inter scaldano i motori. Anche perché adesso Simone Inzaghi può fare affidamente su quasi tutta la rosa a disposizione, dato che molti dei suoi giocatori sono tornati dai Mondiali. Uno dei ritorni più importanti, ad esempio, è quello di Romelu Lukaku, che ha saltato quasi tutta la prima parte della stagione per problemi fisici.

Ottenere una vittoria sul Napoli avrebbe conseguenze molto positive per la squadra nerazzurra, e non solo in termini di punti guadagnati. Sarebbe anche una grande iniezione di fiducia, per una squadra dal rendimento troppo altalenante fin qui. Avere la meglio dei partenopei, primi in classifica e ancora imbattuti in Serie A, avrebbe un forte bonus psicologico per tutta la formazione nerazzurra.

I tifosi si aspettano che la scossa decisiva arrivi da Nicolò Barella, uno dei giocatori simbolo dell’Inter e tra i leader carismatici della squadra di Inzaghi. A lui ci si affida, nonostante la giovane età, per vedere un’Inter finalmente in grado di lottare per lo scudetto. E Barella non si sottrae, come dimostrano le sue parole nella recente intervista rilasciata alla ‘Gazzetta dello Sport’.

Inter Napoli, Barello sprona Lukaku: “Ora tocca a lui”

Parole da capitano di fatto, quelle di Barella, ormai riconosciuto da tutti come fondamentale sia in campo che nello spogliatoio. Non a caso, l’ex centrocampista del Cagliari è intervenuto a parlare proprio di Lukaku, uno degli argomenti più spinosi della stagione nerazzurra. “L’Inter di Conte era stata creata attorno a lui, ma l’anno scorso abbiamo creato qualcosa di altrettanto bello anche se lui non c’era” ha spiegato.

Ma adesso, dice il mediano nerazzurro, la squadra ha una rosa solida, e sarà il belga a doversi inserire, differentemente che come accaduto ai tempi di Conte. “Tocca a lui inserirsi nel nostro nuovo modo di giocare. Sappiamo quanto è forte, quanta voglia ha, soprattutto quando viene criticato: per questo non sono preoccupato per il suo inserimento” ha detto Barella.

Per Lukaku, la stagione 2022/2023 conta appena 5 partite, con 2 gol e 1 assist in 256 minuti totali: molto lontano dal rendimento che tutti si aspettavano da lui a inizio annata. Inter Napoli potrebbe essere la prima grande occasione per riconquistare San Siro.