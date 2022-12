Juve, tegola per Allegri: rischio per il big match col Napoli

Juve, altri guai per Allegri: nella rincorsa i vertici della classifica, i bianconeri rischiano di dover fare a meno di un giocatore chiave.

La ripresa dei campionati si avvicina, e così entreremo nell’ultima e decisiva fase della Serie A. Le grandi vanno all’inseguimento del Napoli di Luciano Spalletti, grande sorpresa dei primi mesi di gioco e oggi in testa con otto punti di vantaggio sul Milan secondo. Per i partenopei, la prima sfida alla ripresa sarà già uno scontro diretto: il 4 gennaio a San Siro contro l’Inter quinta.

Una prova di livello, contro una squadra che è stata soggetta a tanti su e giù fin qui, ma che ha dimostrato di sapere dire la sua anche contro avversari molto blasonati, come abbiamo visto col Barcellona. Ma il campionato è comunque ancora lungo, e sarà decisiva la tenuta lungo tutti i prossimi mesi, oltre che gli ulteriori scontri diretti con le prime della classifica. E poi c’è ovviamente la grana infortuni, che il Napoli spera di tenere sotto controllo.

Infortuni che però tormentano spesso alcune avversarie degli azzurri, tra cui anche la Juventus. Le ultime news, rese pubbliche dalla ‘Gazzetta dello Sport’, ci rivelano infatti un nuovo problema per un giocatore bianconero. Una notizia che interessa da relativamente vicino anche il Napoli, dato che le due squadre si affronteranno al Maradona il 13 gennaio.

Guai per la Juve in vista della sfida col Napoli: si ferma Cuadrado

Secondo il quotidiano piemontese, Allegri rischia di non avere a disposizione al meglio Juan Cuadrado. Il 34enne terzino colombiano ha infatti avvertito un fastidio al ginocchio sinistro, e lo staff bianconero ha previsto per lui un programma di lavoro differenziato rispetto al resto della squadra. L’obiettivo della Juventus è di averlo recuperato per la gara contro la Cremonese del 4 gennaio, ma non è detto che ciò possa succede, e c’è chi ipotizza che possa essere a rischio anche per il Napoli

In questa stagione, Cuadrado non ha ancora subito gravi infortuni, e infatti Allegri lo ha utilizzato largamente tra i titolari. Con 20 partite disputate tra Champions League e Serie A, il colombiano è uno dei favoriti del tecnico toscano, che ha ripagato con 4 assist stagionali. Tuttavia, molti lo accusano per il rendimento calante, e il suo contratto, in scadenza a fine giugno, rischia seriamente di non venire rinnovato dalla Juve.