“Imbattibile”: Napoli, il portiere getta la spugna prima di giocare

Intervistato da ‘Tuttomercatoweb’, uno degli avversari del Napoli appare rassegnato al suo destino in vista della sentita sfida

Malgrado il campionato sia ormai fermo da quasi un mese, per il Napoli di Luciano Spalletti continuano a piovere complimenti. L’ultimo in ordine di tempo ad accodarsi agli apprezzamenti per la formazione di Luciano Spalletti è una vecchia conoscenza della squadra partenopea.

A parlare positivamente è stato infatti Luigi Sepe. Il portiere della Salernitana, napoletano di nascita, sta disputando a sua volta una buona stagione con la sua squadra, che procede a vele molto più spiegate rispetto al passato campionato verso la salvezza, complice l’ottimo lavoro compiuto da Morgan De Sanctis e dal suo stretto collaboratore Simone Lo Schiavo.

L’ex Sepe riconosce il lavoro di Spalletti: “Il Napoli è imbattibile, gioca il miglior calcio d’Italia e forse d’Europa”

Luigi Sepe sta vivendo un periodo positivo con la Salernitana. I granata sono arrivati alla sosta con il dodicesimo posto in classifica. La squadra di Nicola ha conquistato 17 punti, bottino che consente un vantaggio tranquillizzante sulle ultime tre di Serie A.

Alla ripresa delle ostilità, la Salernitana sarà una delle prime avversarie della formazione di Luciano Spalletti. Il derby campano si giocherà il prossimo 23 gennaio. A proposito di ciò, Sepe ha parlato del Napoli nel corso dell’intervista concessa a ‘Tuttomercatoweb’.

Il 31enne portiere napoletano ha utilizzato parole molto positive nei confronti del club nel quale si è formato: “Il Napoli è imbattibile, gioca il miglior calcio in Italia e forse anche il migliore d’Europa. Per fermarli servirà una grande Salernitana, capace di innescare la spinta del dodicesimo uomo. Dobbiamo fare fronte comune per disputare una gara di grosso livello contro un avversario di valore assoluto”.

Nel corso di questo campionato, Sepe ha mantenuto la sua porta inviolata in 3 occasioni. Il numero uno di Napoli ha incassato 24 reti in 15 giornate. Il giocatore nel corso dell’intervista ha spiegato anche il segreto della sua squadra nella cavalcata salvezza della passata stagione: “Penso che la nostra forza sia rappresentata dal gruppo. Sembra una frase fatta ma ritengo che questo aspetto sia molto importante e vada al di là del valore dei singoli. Tutti eravamo convinti di poter centrare qualcosa di importante e ci siamo riusciti. Sull’impresa ha influito anche un pizzico di fortuna perché gli altri hanno rallentato favorendo la nostra rimonta”.