Napoli-Sassuolo, non solo Frattesi: Giuntoli ha un altro obiettivo

Non soltanto Davide Frattesi tra i nomi in casa Sassuolo che piacciono al Napoli. Spunta un altro talento sulla lista di Giuntoli.

Anche se il mercato invernale non è ancora ufficialmente cominciato, il chiacchiericcio ha già trovato terreno fertile tra addetti ai lavori e media. Anche perché con il campionato fermo, ed i Mondiali arrivati ad un punto interessante ma che lascia anche diversi spazi vuoti sotto il punto di vista temporale, c’è maggiore attenzione su quello che avverrà nella prossima sessione invernale. O anche quella estiva, visto che tanti club stanno già guardando al futuro.

Nel caso del Napoli, ad esempio, difficilmente si andrà incontro a grandi stravolgimenti durante il prossimo mese di gennaio. La verità è che Cristiano Giuntoli non vorrebbe toccare, se non in minima parte e solo se necessario, una rosa che fino a questo momento ha portato grandi soddisfazioni in casa azzurra. Si cercherà, dunque, di pianificare quello che potrà accadere alla fine di questa stagione.

Anche perchè per alcuni calciatori attualmente all’ombra del Vesuvio, i mesi estivi potrebbero riservare dei biglietti di partenza (sola andata) per lasciare Napoli e trovare fortuna altrove. Al netto di questo, però. ci sono almeno un paio di nomi che stanno stuzzicando il direttore sportivo.

Napoli, non solo Frattesi: l’asse col Sassuolo cela un altro nome

Quello di Davide Frattesi è un nome interessante, sul quale il Napoli ha posto il suo sguardo ormai da diverso tempo. Come visto con Raspadori, intavolare trattative con il Sassuolo non è mai opera semplice. Giuntoli non si farà di certo scoraggiare. Soprattutto se il giocatore dovesse rappresentare un elemento promosso a pieni voti anche dall’allenatore, e dunque ritenuto in grado di diventare una risorsa importante per la squadra.

Ma non c’è soltanto Frattesi su quell’asse Napoli-Sassuolo. La società partenopea, infatti, avrebbe messo nel mirino anche un altro talento interessate, per il quale ovviamente non ci sono soltanto le mire della compagine partenopea. Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, infatti, Giuntoli starebbe monitorando attentamente anche il percorso di Armand Laurientè, attaccante francese che fino a questo momento si è ben messo in mostra.

Ben 12 presenze con la maglia del Sassuolo, già 3 gol e 4 assist raccolti nella prima parte della stagione. Dopo aver convinto tutti con la maglia del Loriento, il 24enne ha stupito anche in casa neroverde, al punto da guadagnarsi ben 9 presenze da titolare.