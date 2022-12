Napoli, Spalletti dovrà riflettere: messaggio chiaro dopo l’Antalyaspor

Dopo l’amichevole del Napoli contro l’Antlyaspor, Luciano Spalletti sta riflettendo su un messaggio chiaro ricevuto da un suo giocatore.

Il Napoli è atteso da un gennaio molto impegnativo. Gli azzurri, infatti, sfideranno in pochi giorni squadre del calibro di Inter, Roma e Juventus. Oltre alle sfide con queste tre big, il team partenopeo avrà di fronte a sé altre due trasferte complicate: ovvero quella contro la Sampdoria, che si giocherà il tutto per tutto per salvarsi, e quella a Salerno nel derby contro la squadra guidata da Davide Nicola.

Gli uomini di Luciano Spalletti resteranno in Turchia fino al prossimo 13 dicembre, dove domenica giocheranno l’amichevole contro gli inglesi del Crystal Palace. Il Napoli ad Antalya ha giocato una partita, ovvero quella di mercoledì proprio contro l’Antalyaspor. Gli azzurri sono riusciti a vincere con il risultato di 2-3.

La miglior condizione, ovviamente, è ancora lontana, ma i partenopei sono comunque riusciti a fornire una prestazione convincente. Tra i protagonisti della gara contro l’Antalyaspor bisogna inserire sicuramente Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo, infatti, oltre alla doppietta realizzata, ha fornito l’assist vincente a Matteo Politano ed ha colpito anche un palo. Questa super gara del centravanti, di fatto, farà riflettere Luciano Spalletti.

Napoli, Spalletti è sempre più stuzzicato da Raspadori mezzala

Secondo quanto riportato dalla ‘Repubblica’, il tecnico toscano è rimasto molto soddisfatto di come Raspadori abbia giocato da mezzala. L’ex Sassuolo, infatti, contro l’Antalyaspor ha giocato a centrocampo per poi avanzare dietro a Victor Osimhen. Lo stesso Spalletti ha confermato di essere rimasto contento della prestazione del suo giocatore: “Ha i numeri del centrocampista come chilometri”.

L’opzione Raspadori mezzala potrebbe dare tantissima imprevedibilità al gioco del Napoli, Luciano Spalletti, di fatto, è molto incuriosito a quest’opzione, tantoché la potrebbe riproporre domenica nell’amichevole contro gli inglesi del Crystal Palace. Dopo queste due gare in Turchia, il team azzurro giocherà altre due gare prima della ripresa del campionato.

Dopo il Crystal Palace, il Napoli giocherà altre due amichevoli al Maradona

La prima amichevole si giocherà sabato 17 dicembre allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Villarreal degli ex Albiol e Reina, mentre la seconda non è stata ancora programmata. Il Napoli, infatti, ancora deve comunicare chi affronterà, che probabilmente sarà il Lille, per l’ultima gara di questo 2022.