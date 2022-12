Roma, salti di gioia per Mourinho: con il Napoli ci sarà

La Roma potrebbe trovare una pedina molto importante in tempo utile per la sfida di fine gennaio contro il Napoli di Luciano Spalletti

La Serie A torna tra poco meno di un mese ma intanto si lavora per tornare al top un po’ dappertutto. Anche i calciatori in vacanza non perdono tempo per riacquistare il tono fisico migliore in vista della seconda impegnativa parte della stagione.

Così succede anche per gli uomini di José Mourinho. Il tecnico portoghese ha modo di apprezzare gli step compiuti da uno dei suoi giocatori attraverso le immagini che gli arrivano direttamente da Dubai. La città degli Emirati, come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, è presa d’assalto dai calciatori giallorossi. Tra questi pure da Georginio Wijnaldum, giunto in estate come elemento capitale della zona nevralgica del campo ma che a causa della frattura alla tibia ha perso i primi mesi della stagione.

Roma, Wijnaldum continua il suo percorso di recupero: il centrocampista olandese verso il rientro a gennaio

Il calciatore olandese ex Liverpool, arrivato alla Roma in prestito dal PSG durante la scorsa estate, prosegue il suo percorso di recupero dall’infortunio che lo ha costretto a restare ai box nella prima parte della sua avventura italiana.

Wijnaldum da ormai un mese sta aggiornando i tifosi sui progressi compiuti. Il centrocampista ha già cominciato a lavorare sul terreno di gioco. L’olandese ha preso contatto anche con la palla, come dimostrano le ultime foto. Il calciatore romanista si sta allenando insieme a Rajiv van La Parra, ex Apollon Smyrnis ma ora svincolato. A Dubai sono presenti pure Pellegrini, Spinazzola, Mancini, El Shaarawy e Kumbulla.

Fra qualche giorno, il prossimo 15 dicembre, spiega ‘La Gazzetta dello Sport’ si sottoporrà ad un nuovo controllo prima di partire per il Portogallo con il resto della squadra. Mourinho e il suo staff confidano di poter contare su di lui a partire dagli ultimi dieci giorni di gennaio. Il centrocampista dunque potrebbe esserci per il match di fine gennaio contro il Napoli. La sfida tra le due formazioni è in programma per il 29 gennaio alle 20.45.