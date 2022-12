“Il Napoli può pensare alla cessione”: la rivelazione lascia impietriti i tifosi

Una cessione a sorpresa la prossima estate? La rivelazione ha spiazzato i tifosi del Napoli, l’addio potrebbe arrivare dopo un solo anno.

Il Napoli ha chiuso il 2022 con dei numeri importanti, che fanno ben sperare anche per il futuro. Il tutto frutto di un lavoro certosino prima in sede di mercato, con Cristiano Giuntoli che ha costruito una squadra di tutto rispetto al netto delle cessioni illustri. Poi la palla è passata a Luciano Spalletti, abile a plasmare un gruppo di ragazzi giovani ma che hanno dimostrato di avere tanta fame. Il ruolo da prima della classe ha inorgoglito anche quei tifosi più reticenti, partiti col piede di guerra dopo aver visto partire giocatori del calibro di Insigne, Mertens e Koulibaly.

I nuovi arrivi si sono dimostrati abili fin da subito ad entrare mentalmente negli schemi di Spalletti, e sono andati ben oltre le aspettative. Mancano ancora tanti mesi da giocare, tante partite che potranno confermare o ribaltare quella che è la situazione attuale. C’è chi è pronto ad affidarsi alle magie di Kvara, o alla solidità di Kim nelle retrovie, senza dimenticare gli apporti decisivi di Osimhen e Raspadori, tanto per fare degli esempi.

A gennaio difficilmente il Napoli metterà in atto delle operazioni di mercato, anche perché la volontà della società e quella di non muovere sostanzialmente nulla e lasciare le cose come sono. In estate, però, le cose potrebbe cambiare ed anche chi oggi sembra assolutamente inamovibile, potrebbe muoversi.

Napoli, Kim può partire in estate: arriva la rivelazione

Ma chi, effettivamente, potrebbe alla fine del campionato lasciare Napoli? In questi primi mesi della stagione c’è stato in grande impatto di Kim Min-Jae, che ha saputo mettersi in gioco con credibilità e personalità. Eppure, c’è chi è convinto che la sua presenza all’ombra del Vesuvio non sia cosi scontata nel breve periodo.

Ciccio Marolda, storica firma del ‘Corriere dello Sport’, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, dando la sua chiave di lettura su quello che sarà il futuro del difensore coreano. Resterà a Napoli? Marolda non è così convinto: “Kim è un calciatore importantissimo, ma non metterei la mano sul fuoco per una sua permanenza anche dopo giugno”, ha rivelato Marolda. “Se arrivasse un’offerta irrinunciabile, secondo me il Napoli può pensarci davvero ad una cessione”, ha ancora proseguito il giornalista.