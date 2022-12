Napoli, da Milano un brutto messaggio per Spalletti: spunta il retroscena

Da Milano arriva un messaggio per il Napoli e per Luciano Spalletti. Spunta un retroscena particolare in vista del match del 4 gennaio.

Alla ripresa il Napoli si ritroverà ad affrontare un’altra squadra candidata per la vittoria dello Scudetto. Se è vero che gli azzurri, ad oggi, sono primi in classifica e vantano dunque le credenziali ideali per arrivare fino in fondo (anche per quanto mostrato sul campo in termini tecnici), è al tempo stesso vero che la squadra di Simone Inzaghi era partita all’inizio dell’anno con prerogative ben diverse. Ecco perchè vederla oggi cosi in basso e cosi distante dal Napoli, lascia pensare che serva uno scossone importante per riscrivere la propria stagione.

L’Inter può ancora sperare nello Scudetto? Possibile, soprattutto se alla ripresa i nerazzurri si fanno trovare pronti e daranno subito un segnale chiaro. I tifosi ci sperano, anche perchè il parco giocatori a disposizione di Simone Inzaghi conta dei giocatori importante, e di fatto ogni parte del campo possiede elementi utili per giocare bene e portare a casa risultati.

Ad oggi, però, proprio questi ultimi sono mancati. C’è stato un periodo molto delicato proprio prima della sosta per le nazionale precedente a quella che stiamo vivendo adesso per i Mondiali. Poi dei segnali di ripresa, che però si sono rivelati non continuativi nel tempo.

Napoli, brutto segnale da Milano: ecco il piano per Lukaku

L’Inter avrà bisogno, ovviamente, dell’impegno di tutti per cercare di stendere il Napoli. Meglio ancora se tra questi tutti ci sono anche giocatori che nelle ultime settimane di campionato del 2022 hanno giocato poco. Tra questi, ovviamente, Romelu Lukaku. L’attaccante ha ormai recuperato dall’infortunio, riuscendo anche a giocare con il suo Belgio al Mondiale.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, l’attaccante belga è tornato ieri ad Appiano Gentile e si è messo subito a disposizione di Inzaghi. Il piano per il centravanti ex Chelsea – riporta l’emittente satellitare – è quello di avere Lukaku in buone condizioni per la sfida del 4 gennaio contro il Napoli. ‘Big Rom’ comincerà a lavorare in parte col gruppo ed in parte sotto il punto di vista atletico, e col passare dei giorni si faranno le dovute valutazioni. Spalletti, manco a dirlo, è avvisato.