Napoli, salti di gioia per Spalletti: spunta la data del rientro

Felicità al Napoli: per il club partenopeo c’è la data degli ultimi rientri fondamentali nella rosa. Ora testa all’Inter e allo scudetto.

Stiamo per entrare nell’ultima settimana del Mondiale in Qatar, dopodiché inizierà il percorso di avvicinamento alla ripresa della stagione dei club, che per le società italiane inizierà il 4 gennaio. Con il ritorno della Serie A, Luciano Spalletti spera di avere a disposizione la rosa al completo per affrontare la seconda decisiva parte dell’annata. L’obiettivo numero uno è e resta la rincorsa allo scudetto, con i partenopei che guidano la classifica con ampio margine.

Ma non si può mai stare tranquilli, tra infortuni e altre assenze. Secondo le informazioni ufficiali, attualmente nella rosa del Napoli ci sono solo due giocatori infortunati, Sirigu e Juan Jesus, per cui su questo fronte non c’è troppo da preoccuparsi. Anche perché Spalletti ha recuperato da poco un suo titolare fisso, Rrahmani, infortunatosi all’adduttore a ottobre e mancato per tutte le ultime partite prima della sosta per il Qatar.

Il ritorno del kosovaro rappresenta una buona notizia per tutto l’ambiente, vista l’importanza del giocatore. Il tecnico di Certaldo, però, può essere felice anche perché contro l’Inter a San Siro, il 4 gennaio, potrebbe avere la rosa quasi del tutto al completo per una sfida che è già quasi decisiva. Si aggiungeranno a breve altri importanti rientri nel Napoli, che permetteranno alla squadra di tornare ad allenarsi assieme in breve tempo.

Napoli, ritornano i nazionali: ecco la data

Per ogni allenatore è infatti ovviamente molto importante avere i propri giocatori a disposizione per lungo tempo, così da riprendere gli allenamenti col gruppo e preparare al meglio le prossime partite. A breve, in base a quanto annunciato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il Napoli tornerà a disporre di tutti i cinque nazionali partiti per i Mondiali in Qatar: Zielinski, Anguissa, Lozano, Olivera e Kim.

Tutti e cinque sono già stati eliminati dal torneo con le loro squadre, e torneranno da Spalletti tra una settimana, una volta terminate le brevi vacanze per riposarsi dopo il Mondiale. Il torneo in Qatar non è stato particolarmente soddisfacente per nessuno di loro, e il rientro a Castel Volturno pare essere ora cosa molto gradita, per mettersi alle spalle le delusioni in nazionale.