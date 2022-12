“Dobbiamo battere il Napoli”: scudetto, Spalletti adesso trema davvero

Il Napoli si trova in Turchia per prepare al meglio la ripresa del campionato, ma ci sono alcune dichiarazioni che stanno facendo Spalletti.

Dopo la sosta forzata per lasciare spazio al Mondiale in Qatar, il Napoli mercoledì sera è tornato in campo. Gli azzurri, infatti, hanno giocato contro l’Antalyaspor la prima amichevole di questo dicembre. I partenopei hanno vinto con il risultato di 2-3, dove il migliore in campo è stato sicuramente Giacomo Raspadori.

Il centravanti, infatti, oltre ai due gol segnati, ha colpito un palo ed ha fornito l’assist vincente a Matteo Politano. Raspadori non è stato solo il protagonista a livello tecnico, ma anche della novità più importante tattica. L’ex Sassuolo, di fatto, è stato schierato da Luciano Spalletti come mezzala.

Al termine della partita, il tecnico toscano non ha nascosto la sua soddisfazione per la prestazione del suo calciatore: “Raspadori mezzala? Ho avuto un’ottima risposta, ha i numeri del centrocampista puro”. Spalletti è rimasto contento della prestazione fornita dai suoi uomini contro l’Antalyaspor, ma in queste ore stanno circolando alcune dichiarazioni che lo stanno facendo tremare.

Inter, Mkhitaryan sul Napoli di Spalletti: “Dobbiamo batterli”

Henrik Mkhitaryan, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘SporMediaset’: “Ripresa del campionato? Dobbiamo prepararci al meglio e ripartire nel migliore dei modi. Napoli? Sappiamo che questa partita è molto importante, dobbiamo fare di tutto per batterli. E’ presto per parlare per questa gara, ma abbiamo già tutto nella testa”.

Il giocatore dell’Inter ha poi concluso il suo intervento: “Dove mi trovo meglio a giocare? L’importante è scendere in campo, non importa dove. Voglio aiutare la squadra a vincere più trofei possibili. Dzeko? E’ fortissimo, lo conosco da tre anni. Riesce a migliorare ogni anno. Speriamo di averlo ancora con noi, è davvero importante”. Oltre a Mkhitaryan, anche un altro giocatore nerazzurro ha parlato del Napoli.

Nicolò Barella ha infatti rilasciato queste dichiarazioni alla ‘Gazzetta dello Sport’: “Ora rimontiamo. Il Napoli non ha commesso errori fino a questo momento, mentre noi li abbiamo commessi. Ad un certo punto, però, ci siamo riuniti per risolvere ed i risultati si stanno vedendo”.