Napoli, Spalletti può esultare: che notizia dopo l’eliminazione dai Mondiali!

Grande gesto di appartenenza al Napoli da parte del giocatore che, nonostante le vacanze, non si ferma e ha già ripreso ad allenarsi per farsi trovare pronto da mister Spalletti.

Il sogno della Polonia di Piotr Zielinski ai Mondiali di Qatar 2022 si è concluso in occasione della partita contro l’Argentina. Un gol di Mac Allister e il raddoppio di Julian Alvarez hanno fermato Lewandowski e compagni, lo scorso 30 novembre. Dopo la frustrazione e la delusione, alla Polonia non è rimasta alternativa che fare le valigie e lasciare il Qatar.

Due settimane di riposo a partire dal termine della partecipazione alla competizione, per i giocatori del Napoli. Lo ha spiegato in conferenza stampa dal ritiro turco di Antalya, Luciano Spalletti. I calciatori azzurri che sono stati impegnati in Qatar non hanno raggiunto la squadra, poiché godono dei giorni di vacanza previsti. Si tratta, oltre Zielinski, di Hirving Lozano, Frank Anguissa, Mathias Olivera e Kim Min-Jae.

“Si contano 15 giorni da quando sono usciti dai Mondiali. Gli si danno due settimane di pausa, poi torneranno ad allenarsi con noi, quindi è facile farsi il conto”, ha appunto spiegato il tecnico toscano.

Zielinski in vacanza pensa già al Napoli: il polacco si allena sotto la neve

Ciò non vuol dire completo relax per i calciatori. Soprattutto quelli del Napoli facilmente si riconcentrano sugli impegni che li attendo in azzurro, con grande entusiasmo. Alla ripresa della Serie A, infatti, toccherà la sfida di vertice contro l’Inter poi gli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Infine, si comincerà anche con la Coppa Italia. Il Napoli è chiamato a mantenere il distacco di +8 in classifica per continuare a sognare in grande.

Ecco perché Piotr Zielinski, nonostante venga dalle fatiche internazionali con la Polonia, ha scelto di non fermarsi. Grande attenzione e abnegazione da parte del centrocampista del Napoli, che farà tanto piacere ai tifosi e farà capire loro il legame con la causa azzurra. Sui social il giocatore ha condiviso un selfie, mentre trascorre le vacanze in Polonia, ma allenandosi. Zielinski non si ferma, nemmeno dinanzi al freddo polare e alla stanchezza e si mostra in pieno esercizio proprio circondato dalla neve. Tornerà più in forma di prima.