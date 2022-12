Ad un passo dal Napoli, ora può andare al Liverpool: colpo di scena

In passato è stato ad un passo dal vestire la maglia del Napoli, adesso può andare al Liverpool: c’è il colpo di scena sul mercato

Dopo le due amichevoli vinte in Turchia contro Antalyaspor e Crystal Palace, il Napoli fa ritorno alla casa base. Gli azzurri rientreranno in serata in città e già nella giornata di domani si ritroveranno ulteriormente agli ordini di Luciano Spalletti, così da preparare la terza amichevole invernale contro il Villarreal. Nel mentre, il club partenopeo continua a godersi i Mondiali di Qatar 2022, dove nessun azzurro è rimasto attualmente coinvolto, ma dove le sorprese sono ancora dietro l’angolo.

Sorprese come il Marocco semifinalista. La prima africana a sbarcare tra le prime quattro del mondo ha spiazzato tutti, eliminando nel giro di qualche giorno Spagna e Portogallo. Due risultati incredibili, dove sono spiccati i talenti della formazione magrebina, calciatori di livello planetario che si stanno ritagliando una vetrina davvero unica. Ne sa qualcosa anche Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina, che col Marocco sta raggiungendo un livello di gioco mai raggiunto prima.

Ad un passo dal Napoli nel 2020, ora Amrabat può andare al Liverpool: c’è il colpo di scena

Ai tempi dell’Hellas Verona, il mediano marocchino è stato ad un passo dal vestire la maglia del Napoli. Poi ci fu la scelta di optare per la Fiorentina, dove si è rilanciato nell’ultima stagione dopo qualche anno di calo. Adesso, grazie anche alla cura Italiano, Amrabat si è messo in mostra come uno dei leader del Marocco semifinalista al Mondiale. E sia contro la Spagna che contro il Portogallo, l’ex scaligero ha letteralmente giganteggiato tra i centrocampisti avversari.

Prestazioni che non sono passate inosservate anche alle big d’Europa. Secondo quanto riportato da ‘Estadio Deportivo’, il Liverpool è pronto a scommettere su Amrabat per ridisegnare il proprio terzetto in mediana. A concorrere con i ‘Reds’ di Klopp, però, ci sarebbero anche Tottenham e Atletico Madrid, che sono disposte a battersi per portare via il marocchino dalla Fiorentina già nella prossima sessione di gennaio. Un vero e proprio colpo di scena per la carriera di Amrabat, che qualche mese fa sembrava ormai assestatosi su livelli di gioco decisamente più bassi.