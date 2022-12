😰 Caos Ronaldo, annuncio improvviso dopo l’incubo col Marocco

Dopo la sconfitta del Portogallo ai quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 contro il Marocco, Cristiano Ronaldo rompe il silenzio con un lungo post.

Tra le svariate immagini, sia tristi che felici fra vinti e vincitori, che hanno regalato i Mondiali di Qatar 2022, sicuramente quella di CR7 ha un significato particolare e profondo. La kermesse intercontinentale con il Portogallo per Cristiano Ronaldo era l’ultimo grande sogno da realizzare, prima di cominciare il definitivo capitolo della sua carriera da professionista.

Si è concluso nel modo meno sperato. Il giocatore si aspettava che fosse anche l’occasione del riscatto, dopo i mesi difficili trascorri al Manchester United, prima di optare per l’interruzione mutualmente consensuale del rapporto professionale del calciatore con gli inglesi.

Nemmeno con i lusitani è andata nel migliore dei modi. Nel senso che innanzitutto nelle ultime gare il calciatore è rimasto quasi interamente in panchina. Contro la Svizzera Gonçalo Ramos ha preso il suo posto e lo stesso è accaduto contro il Marocco. Una scelta del Ct Santos, che non aveva apprezzato la reazione di Ronaldo, quando richiamato in panchina contro la Corea del Sud. A lungo ci chiederemo come sarebbe andata se CR7 fosse sceso in campo dal primo minuto. La controprova non l’avremo mai.

Portogallo, Cristiano Ronaldo rompe il silenzio: “Sogno bello finché è durato, ora…”

Così dopo l’1-0 del Marocco, le telecamere hanno ripreso Ronaldo in lacrime rientrare nello spogliatoio. Nessuna dichiarazione, fino al lungo post di oggi su Instagram: “Vincere un Mondiale per il Portogallo era il sogno più grande e ambizioso della mia carriera. Fortunatamente ho vinto molti titoli di dimensione internazionale, anche per il Portogallo. Ma mettere il nome del nostro paese sul livello più alto del mondo era il mio sogno più grande. Ho lottato per questo. Ho lottato duramente per questo sogno. Ho lasciato tutto in campo. Non ho mai voltato la faccia alla lotta e non ho mai rinunciato a quel sogno. Purtroppo ieri il sogno è finito”.

Poi l’amara conclusione, che vuole essere anche un chiarimento ultimo, lasciando al finale un messaggio libero d’interpretazione ma anche provocativo: “Non vale la pena reagire a caldo. Voglio solo che tutti sappiano che molto è stato detto, molto è stato scritto, molto è stato speculato, ma la mia dedizione al Portogallo non è cambiata nemmeno per un istante. Non avrei mai voltato le spalle ai miei compagni e al mio paese. Per ora non c’è molto altro da dire. Il sogno è stato bello finché è durato… Ora, speriamo che il tempo sia un buon consigliere e permetta a ognuno di trarre le proprie conclusioni”.