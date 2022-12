Napoli, a gennaio può accadere l’impensabile: tifosi senza parole

Napoli, a gennaio tutto può cambiare: De Laurentiis e Giuntoli pronti a rivoluzionare il reparto. Due nomi sulla lista dei desideri.

Il Napoli non cambia, salvo necessità e clamorosi ribaltoni. Mister Luciano Spalletti non ha particolari esigenze e per questo motivo potrebbe lasciare invariata la rosa nonostante l’imminente finestra di calciomercato. L’allenatore del club partenopeo non ha avanzato alcuna richiesta al presidente Aurelio De Laurentiis ed al direttore sportivo Cristiano Giuntoli. La rosa è già a posto ed a dimostrarlo sono stati i risultati raggiunti fino ad ora. Coperto in ogni reparto, lo scacchiere del Napoli ha dimostrato solidità e compattezza.

Cinismo, coraggio ed entusiasmo sono gli aggettivi principali per identificare la formazione partenopea che, adesso, è chiamata a dare continuità a quanto messo in mostra nella prima parte di stagione. Da gennaio in poi bisognerà lavorare e vincere per blindare il primo posto in classifica e tenere lontane le inseguitrici, decise a spodestare gli azzurri dal trono della Serie A 2022/2023.

Mercato Napoli, riflessioni sul futuro di Sirigu

Tutti i nuovi acquisti sono da subito risultati decisivi. Kim Min-Jae, Ostigard, Kvaratskhelia, Olivera, Simeone, Raspadori e Ndomele hanno messo in mostra tutte le loro qualità migliori dal giorno dell’arrivo a Napoli. Qualità e risultati decisamente inaspettati già in avvio di stagione. Per essere ancora all’inizio dell’avventura in azzurro il loro operato è già andato oltre ogni tipo di aspettativa. E nonostante l’addio di tutti i senatori dello spogliatoio in estate, il Napoli viaggia ancora in quinta marcia.

L’unica nota dolente è quella relativa a Salvatore Sirigu. L’estremo difensore, giunto in azzurro per completare il pacchetto di estremi difensori, non è ancora sceso in campo. Per lui solamente una breve apparizione durante l’amichevole allo stadio Diego Armando Maradona contro la Juve Stabia. Poi solamente rogne fisiche e problemi che l’hanno costretto in più di un’occasione a non allenarsi col resto del gruppo squadra. Valutazioni in corso sulle sue condizioni fisiche: la prossima settimana potrebbe rientrare in gruppo e poi si faranno ulteriori riflessioni qualora nascessero nuovi problemi. Ad ammetterlo è stato lo stesso Spalletti durante la conferenza stampa di ieri.

In ogni caso, però, onde evitare di restare scoperti, i partenopei si cautelano già per gennaio. L’ipotesi interna porta a Nikita Contini, prodotto del vivaio, in prestito alla Sampdoria. Il suo rientro alla base potrebbe tornare utile anche in ottica lista visto dei 25: si potrebbe così liberare un nuovo slot. Un’altra idea, invece, è quella relativa ad Alessio Cragno, in panchina al Monza e col posto da titolare oramai sfumato. A riportare la notizia è l’edizione odierna de ‘La Repubblica’.