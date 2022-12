Calciomercato Napoli, notizia improvvisa: un altro big raggiunge Insigne?

Napoli, notizia improvvisa di mercato. Il colpo di scena racconta di un possibile addio a gennaio, per un altro azzurro che può raggiungere Insigne

Di rientro dal mini-ritiro di Antalaya, il Napoli è pronto a ricaricare le batterie al Konami Training Center di Castel Volturno. Positiva la parentesi in Turchia, con gli uomini allenati da Luciano Spalletti che hanno ben figurato nelle due amichevoli vinte contro Antalyaspor e Crystal Palace. Adesso per gli azzurri ci saranno gli impegni contro il Villarreal (in programma sabato 17 dicembre al Maradona) e Lille, in attesa poi di riprendere il cammino in campionato per la super-sfida di San Siro del 4 gennaio.

Tuttavia, non c’è solo la prossima gara contro l’Inter nella mente e nei pensieri della dirigenza azzurra. Si prospetta un dicembre ed un gennaio di lavoro per il DS Cristiano Giuntoli, che deve badare al fronte dei rinnovi e a quello delle uscite. Uscite che dovrebbero interessare soltanto il nome di Diego Demme, anche se il profilo di un altro azzurro potrebbe seguire il destino dell’ex Lipsia. È il caso di Salvatore Sirigu, sul quale pende un imprevisto colpo di scena in vista della prossima sessione di mercato.

Occhio Napoli, Sirigu raggiunge Insigne in MLS? C’è il colpo di scena sul mercato

Immortalato oggi dai media nel corso di una lunga chiacchierata con il DS della Salernitana, l’ex portiere di Torino e Genoa potrebbe già dire addio al Napoli. Tra infortuni e gerarchie ben definite, Sirigu non ha praticamente avuto spazio in questa sua parentesi azzurra. Dopo l’ipotesi di trasferimento a Salerno, un altro scenario prende corpo sullo sfondo: quello della Major League Soccer e di un cambio vita nel football degli States.

A rivelarlo è il giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira. Attraverso il proprio profilo Twitter, riporta: “Due club della MLS hanno chiesto informazioni per Salvatore Sirigu. In caso di partenza, il Napoli sarebbe pronto a richiamare Nikita Contini dal prestito alla Sampdoria”. Un colpo di scena bello e buono per gli azzurri, che potrebbero salutare un altro dei suoi per gli Stati Uniti. Per Sirigu il futuro è ancora tutto da scrivere, ma l’ipotesi di raggiungere Lorenzo Insigne in MLS rischia di prendere corpo col passare dei giorni.