😱 Calciomercato Napoli, colpo di scena: addio imprevisto a gennaio?

Il Napoli ragiona sul futuro e sulla seconda parte di stagione da affrontare: spunta un colpo di scena, l’addio potrebbe esserci già a gennaio.

Il Napoli ragiona sull’intera seconda parte di stagione che ci sarà da disputare. Tanto in Serie A, quanto in Champions League. Luciano Spalletti è al lavoro per giocare le migliori carte, ma sul mercato spunta un ragionamento finora non considerato. Ecco di cosa si tratta.

Il Napoli, quindi, ha nel mirino la prima sfida del campionato italiano di massima serie contro l’Inter da giocare a San Siro. Sarà perciò subito tempo di big match, con i nerazzurri che cercheranno di insidiare i partenopei per riuscire a rientrare in corsa, in ottica vetta della classifica.

Oltre alle logiche più strettamente legato al campo di gioco, si pensa tuttavia anche all’ambito legato al calciomercato. E in questo senso qui sarebbe spuntata un’idea finora non considerata. Il soggetto del ragionamento è Salvatore Sirigu. Questo ciò che potrebbe succedere.

Calciomercato Napoli, Sirigu può dire addio già a gennaio? La possibilità che il club sta prendendo in considerazione

A riferire le ultime in merito al possibile futuro di Salvatore Sirigu è stato l’inviato Francesco Modugno della redazione di ‘Sky Sport’. Secondo il giornalista, infatti, il portiere era presente al ‘Regnum Carya Golf & Spa Resort’ di Antalya e proprio qui ha avuto una fitta e lunga conversazione con Morgan De Sanctis.Â

Il direttore sportivo della Salernitana potrebbe perciò avere un ruolo importante in quello che potrebbe succedere a gennaio. Perché l’estremo difensore del club granata, Luigi Sepe, ha subito un infortunio non da poco che lo terrà fuori diverso tempo. Anche perché c’è una lesione al polpaccio a cui dover far fronte.

Per questo motivo De Sanctis stesso sta cercando un profilo che possa garantire sicurezze in porta per il club, dal momento che questo punta a restare ancorata alla Serie A anche in questa stagione 2022/23. L’asse con il Napoli potrebbe quindi presentarsi come una soluzione a un problema importante per la Salernitana. E Sirigu troverebbe così, dal canto suo, maggiore spazio.