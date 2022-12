Napoli preoccupato, pessime notizie per il bomber: il motivo

Arrivano pessime notizie per quanto riguarda l’attaccante. Il Napoli dovrebbe iniziare a preoccuparsi per la situazione?

Gli azzurri di Luciano Spalletti vincono l’amichevole di oggi contro il Crystal Palace. Dopo l’iniziale vantaggio di Zaha gli azzurri ribaltano la partita. Ci pensa prima Victor Osimhen a pareggiarla e poi Giacomo Raspadori a mettere a segno il vantaggio e il colpo del ko che chiude la pratica inglese.

Primo tempo giocato con una formazione simil-titolare, mentre nella ripresa c’è stato spazio anche per i giovani a dimostrazione di come il Napoli stia iniziando a guardare con maggiore insistenza al suo settore giovanile. Accanto a quello in rosa, tra i quali Zerbin e Gaetano stanno trovando spazio anche in stagione, ci sono diversi calciatori in prestito in cadetteria e nelle serie minori.

Non essendo fermi i loro campionati, De Laurentiis e Giuntoli possono trarre indicazioni sulle loro prestazioni. Ma non sempre essere sono positive, come nel caso dell’attaccante Giuseppe Ambrosino che al Como continua a trovare poco spazio nonostante le difficoltà dei suoi compagni di squadra con la maglia da titolare.

Napoli, il Como fa giocare il calciatore ancora col contagocce

Nella sconfitta di oggi contro la Reggina, Ambrosino ha collezionato solo 6′ in campo. Una mossa dettata che sembrerebbe quasi essere stata dettata dalla disperazione, quella di mister Longo il quale, evidentemente bisognoso di un attaccate per agguantare il pari, ha dato fondo alle punte presenti in panchina.

Ambrosino in questa stagione al Como sta trovando pochissimo spazio. Quella di oggi è la sua seconda presenza, entrambe da subentrato. Non una buona notizia per il Napoli che certamente vorrebbe che la squadra lombarda desse più spazio al giovane calciatore al fine di farlo crescere in un torneo performante come la Serie B. La situazione dei lariani è al momento tragica, visto il penultimo posto in classifica e non è quindi escluso che radicali scelte di formazione possano portare Ambrosino nelle prossime settimane ad avere più spazio.