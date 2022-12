😍 Kvaratskhelia, un’altra gioia per il georgiano: che sorpresa in Turchia

Una gradita sorpresa per l’attaccante georgiano del Napoli. Ecco cosa è successo durante l’amichevole contro il Crystal Palace.

Giornata di amichevole per il Napoli che batte per 3-1 il Crystal Palace di Vieira. Gli uomini di Spalletti, o almeno coloro che non sono stati convocati per i concomitanti Mondiali in Qatar, sono un Turchia per il ritiro in attesa della ripresa della stagione agonistica per i club prevista per gennaio.

Oggi sgambata contro il Crystal Palace, squadra di Premier League. Un test performante, contro un avversario di livello, che gli azzurri hanno brillantemente superato grazie alle rete di Victor Osimhen e alla doppietta di Giacomo Raspadori. Tre gol che hanno ribaltato l’inziale vantaggio del club londinese a firma di Zaha.

Spalletti ha molto sperimentato in questi 90′ di gioco. La formazione di partenza era abbastanza in linea con la formazione titolare che solitamente calca il campo del Maradona. Nella ripresa invece spazio a tanti giovani e a chi, durante questo inizio di stagione, ha giocato un po’ meno. Importanti indicazioni sono arrivate anche dalla condizione di Kvaratskhelia.

Napoli, sorpresa per Kvaratskhelia: spunta una bandiera della Georgia

Proprio l’attaccante georgiano ha ricevuto una piacevole sorpresa. Sugli spalti dello stadio dove si è disputato il match di questo pomeriggio è infatti apparsa una bandiera della sua nazione. Come riportato dal sito CalcioNapoli24 due tifose georgiane hanno voluto fare una piacevole sorpresa al loro beniamino.

Considerando che la Georgia è decisamente più vicina alla Turchia che all‘Italia, le due tifose forse hanno approfittato della presenza del Napoli nella zone per andare a vedere la squadra della loro stella calcistica nazionale. In questi mesi molti georgiani hanno già fatto capo al Maradona per vedere Kvaratskhelia giocare. E’ infatti ormai un certezza la presenza di qualche tifoso proveniente dalla Georgia con bandiera annessa al seguito.