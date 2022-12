Napoli, la decisione di Spalletti spiazza: ora è rivoluzione

Napoli, mister Luciano Spalletti ha deciso: accadrà oggi pomeriggio in Turchia. Il tecnico è pronto a rivoluzionare tutto.

Il Napoli di Luciano Spalletti è al lavoro in Turchia, ad Antalya, in vista della ripartenza del campionato di Serie A 2022/2023. Il club partenopeo ha intenzione di ripartire alla grande in campionato ed in quest’ottica le strutture del Regnum Carya, dove gli azzurri sono ospiti in Turchia, sembrano aiutare alla grande. La super struttura di lusso ha messo a disposizione dei partenopei tutte le condizioni migliori oltre che ad attrezzi di ultima generazione e tutti i confort richiesti dal club.

Il Napoli in Turchia ci sta bene e a dimostrarlo è stata anche la prima amichevole contro l’Antalyaspor di Sahin di qualche giorno fa. Contro la compagine turca è arrivata la vittoria per 3-2 che ha permesso a Spalletti di sperimentare nuove soluzioni in vista della seconda parte di stagione. In campionato ed in Champions League bisognerà difendersi dagli attacchi delle avversarie, pronte a spodestare il Napoli.

Napoli-Crystal Palace, la probabile formazione

Oggi alle ore 16:00, proprio sul campo del Regnum Carya, è in programma la seconda ed ultima amichevole in terra turca per il Napoli di Spalletti. Dopo aver trovato il successo contro l’undici dell’Antalyaspor, toccherà ripartire dal match amichevole contro il Crystal Palace, club di Premier League allenato dall’ex centrocampista Patrick Vieira. L’asticella si alza leggermente, ma l’obiettivo non muta: trovare la vittoria è l’imperativo dell’allenatore del club partenopeo.

Anche oggi, però, c’è da aspettarsi una vera e propria rivoluzione in campo. Se il primo test ha messo in mostra un ottimo Raspadori, capace di agire anche a centrocampo, a partire dal primo minuto oggi sarà Giovanni Simeone. L’attaccante argentina scalda i motori e sembra favorito sui compagni di reparto Victor Osimhen e Giacomo Raspadori. Con ogni probabilità, dunque, come riferito dall’edizione odierna de ‘Il Mattino’, toccherà a lui guidare il pacchetto offensivo. Ai suoi lati agiranno Kvaratskhelia e Politano, pronti a completare il tridente. A centrocampo potrebbero esserci ulteriori novità. Accanto all’inamovibile Stanisalv Lobotka potrebbe vedersi dal primo minuto Tanguy Ndombele, autore di una buonissima prestazione contro l’Antalyaspor. Le novità non mancheranno in difesa, dove la coppia di centrali sarà formata da Leo Ostigard e Juan Jesus.