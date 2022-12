Ufficiale Napoli, è successo in Turchia: c’è il video che testimonia tutto

Ecco quando accaduto al termine del match tra Napoli e Crystal Palace. Il video non lascia spazio ad alcun dubbio.

Il Napoli vince l’amichevole di questo pomeriggio contro il Crystal Palace. Luciano Spalletti sta approfittando del ritiro in Turchia per ruotare un po’ la rosa, approfittando dell’assenza dei calciatori che sono stati impegnati in Qatar, per dare spazio anche a giovani e a chi ha giocato meno.

L’obiettivo naturalmente è quello di riprendere la forma giusta in vista della ripresa della stagione a gennaio. Un mese molto intenso nel quale il Napoli si ritroverà a dover affrontare due big match, contro Inter e Juventus. Insomma, a gennaio il Napoli, che ricomincia da capolista della Serie A, si gioca molto sia a livello di punti che di tenuta mentale per mantenere la testa del torneo.

Naturale quindi che ci sia grande attenzione da parte del tecnico in questo ritiro e che il risultato di oggi contro il Crystal Palace, formazione di Premier League che staziona attualmente a metà classifica, sia stato accolto molto positivamente. Le reti di Osimhen e Raspadori, doppietta per lui, sono un’ottima indicazione. Ma anche i tifosi hanno preso bene il successo contro il club inglese.

Napoli, entusiasmo anche ad Antalya. I tifosi: “Regalateci un sogno!”

I tifosi ci credono, anche in Turchia. Fuori lo stadio, mentre i calciatori azzurri salivano sui due pullman messi a disposizione dall’organizzazione per portarli in aeroporto, c’è stato grande entusiasmo da parte dei tifosi presenti. Come testimonia il video girato dai colleghi di CalcioNapoli24 diversi supporters azzurri hanno atteso l’uscita della squadra intonando cori e slogan, tra cui un emblematico “regalateci un sogno!”.

Tra loro anche due tifose georgiane che già durante la partita avevano attirato le attenzioni dei presenti per la loro bandiera nazionale. Naturalmente le due era allo stadio per seguire il loro idolo Kvaratskhelia, partito quest’oggi titolare dal primo minuto nel tridente d’attacco con Matteo Politano e Victor Osimhen.