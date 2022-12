🎉 Napoli, salti di gioia De Laurentiis: splendida notizia durante la sosta

Il Napoli è alle prese con la sosta per i Mondiali in Qatar, ma nel frattempo su un altro fronte è arrivata una notizia per De Laurentiis.

Mentre il Napoli è in attesa del rientro in campo, con la fine dei Mondiali che si avvicina ad ampie falcate, c’è un’altra squadra vicina ad Aurelio De Laurentiis impregnata sul campo. Dove, con l’occasione, sta senza dubbi dando spettacolo.

Si tratta, ovviamente, del Bari che in Serie B è affidato alla presidenza di Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio. Anche quest’oggi la squadra pugliese è scesa in campo e ha dato vita al gran calcio a cui ha abituato in questa stagione. Nonostante l’inferiorità numerica (Maiello è stato espulso al 29′). Il risultato e i marcatori.

Serie B, il Bari vola contro il Modena: gol e spettacolo, De Laurentiis gioisce e il Napoli osserva

Da un lato, quindi, c’è il Napoli che freme per rientrare in campo tra Serie A e Champions League. Dall’altro, restando in famiglia per De Laurentiis, c’è il Bari impegnato in Serie B che sta sicuramente dando spettacolo.

Nel corso della giornata odierna, infatti, ha affrontato il Modena in casa e ha registrato il settimo risultato utile consecutivo. Posizionandosi, con 29 punti, al terzo posto in classifica di Serie B appunto. Il club pugliese prosegue nel migliore dei modi la sua esperienza nel secondo campionato italiano per importanza, facendo gioire Luigi De Laurentiis.

A segno sono andati Botta al 6′, Folorunsho al 20′, Cittadini con un autogol al 54′ e Di Cesare al 91′. La vittoria è stata perciò netta, con un 4-1 pesante (a segno Diaw per gli ospiti). Mentre De Laurentiis padre osserva la situazione.