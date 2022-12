😍 Napoli, che sorpresa per Kvaratskhelia: è successo in Turchia

Napoli di rientro in citt√†, ma che sorpresa per Kvaratskhelia in Turchia: √® successo nell’amichevole contro il Crystal Palace

Ancora tre gol e ancora una vittoria. Il¬†Napoli¬†continua a veleggiare nel corso del mini-ritiro invernale, dove questo pomeriggio ha archiviato senza troppe difficolt√† anche la pratica¬†Crystal Palace. Gli uomini di¬†Luciano Spalletti¬†hanno battuto gli omologhi di Patrick Viera¬†grazie alle reti di Osimhen e di Raspadori, autore di una seconda doppietta dopo quella rifilata all’Antalyaspor. Una gara dominata, dove gli azzurri hanno messo in mostra tutte le proprie carte migliori.

Tra le carte migliori rientra anche il georgiano¬†Kvaratskhelia, che per√≤ sembra faticare in queste prime due amichevole di ri-preparazione al campionato. Reduce da un lungo e fastidioso infortunio, il fantasista azzurro ha dovuto riprendere un po’ di confidenza con il campo e con il pallone. Soprattutto ha dovuto riabituarsi ai ritmi partita, ritagliandosi un tempo di gioco sia contro l’Antalyaspor che contro il Crystal Palace. Due gare dove il georgiano non ha brillato, ma ha iniziato a far girare nuovamente il proprio motore.

Occhio Napoli, splendida notizia per Kvaratskhelia: la sorpresa è inedita e fa sorridere il georgiano

Anche perch√© ad attendere un secondo ed incredibile exploit di¬†Kvaratskhelia¬†non sono solo i tifosi del¬†Napoli. L’ex Dinamo Batumi √® il volto di un movimento che in Georgia sta trovando un’inattesa esposizione dopo l’esplosione tecnica del fantasista napoletano. I suoi connazionali lo aspettano e lo idolatrano come pochi e a dimostrarlo √® la simpatica sorpresa riservata allo stesso¬†Kvara¬†in Turchia.

Nel corso della gara contro il Crystal Palace, ‘CalcioNapoli24’ ha documentato la presenza di due tifose georgiane in tribuna, giunte fino ad Antalya per seguire e tifare il proprio beniamino. Con tanto di bandiera della Georgia al seguito, le due sono state notate dallo¬†stesso Kvaratskhelia, che poi si √® concesso uno scatto fotografico con le sue tifose. Un momento di gioia per entrambe e anche per il fuoriclasse del¬†Napoli, che ora rientrer√† alla casa base per continuare la preparazione in vista dell’Inter.