Napoli, la rivelazione è una doccia fredda per Giuntoli: affare già sfumato

Brutte notizie per il Napoli. Una doccia gelata per Cristiano Giuntoli, sfuma uno degli obiettivi di mercato del ds azzurro.

Manca poco alla sessione invernale di calciomercato, che potrebbe portare delle novità per alcune delle squadre del campionato italiano. Il Napoli, va detto, non dovrebbe muovere praticamente nulla. La volontà della dirigenza è quella di non toccare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti, proprio per evitare che si possa andare a modificare quella che è sembrata una macchina praticamente perfetta nella prima parte della stagione.

Si guarda, però, ovviamente al futuro. Se è vero che il prossimo gennaio tutto dovrebbe restare com’è (solo il caso Demme crea qualche dubbio), è altrettanto vero che in estate la situazione sarà di sicuro diversa. Certo, molto dipenderà dall’epilogo di questa stagione e dove il Napoli andrà a posizionarsi alla fine del campionato. Manco a dirlo, la vittoria dello Scudetto sbaraglierebbe le carte anche in sede di mercato.

Già da adesso, però, stanno spuntano dei nomi interessanti che potrebbero fare al caso degli azzurri. Cristiano Giuntoli non è di certo uno che sta a guardare, e cosi sta già monitorando la situazione per i mesi estivi.

Napoli, doccia gelata: Doig vuole restare a Verona

Uno dei reparti che potrebbe subire qualche modifica in estate è quello arretrato. Non è ancora chiaro se Juan Jesus resti ancora a Napoli o vada a cercare maggiore minutaggio altrove. Da capire anche il futuro di Rrahmani, e c’è addirittura chi mette in dubbio la presenza di Kim, di fatto uno dei migliori del Napoli nella prima parte del campionato.

Al netto di tutto, Giuntoli pare aver individuato un elemento molto interessante per la difesa di Spalletti. Josh Doig avrebbe attirato fortemente l’attenzione del direttore sportivo azzurro. Difensore poliedrico, giovanissimo (classe 2002) e che ha già fatto vedere delle buone cose con la maglia del Verona.

Eppure, in queste ore è arrivata una doccia gelata per il Napoli che lo stava seguendo. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere di Verona’, infatti, Doig avrebbe rivelato di voler restare ancora in terra scaligera, evidentemente per continuare un processo di crescita cominciato proprio negli scorsi mesi. Affare, dunque, già sfumato? E’ possibile, ma di sicuro c’è che ora Giuntoli è consapevole che strapparlo al Verona sarà molto complesso.