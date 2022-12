Napoli, quando tornano i reduci dal Mondiale? Spalletti sorride, c’è la data

Grande attesa in casa Napoli per il rientro dei calciatori che sono stati ai Mondiali in Qatar: buone notizie in arrivo, spunta la data.

Il Napoli di mister Luciano Spalletti è in ritiro ad Antalya, in Turchia, in vista della ripresa della stagione. La ripartenza del campionato di Serie A 2022/2023 è sempre più vicina. Il prossimo 4 gennaio, infatti, si ricomincia con la super sfida contro l’Inter di Simone Inzaghi. Per questo motivo, il lavoro in terra turca prosegue senza sosta. Per fortuna tutto procede nel miglior modo possibile. Ospite del Regnum Carya, struttura extra lusso di Belek, Spalletti può contare su tutti i confort e su attrezzature di altissimo livello.

E i risultati già si sono visti nel primo match amichevole contro l’Antalyaspor di Sahin. Il 3-2 è stato frutto delle sperimentazioni del tecnico che, per il ritiro in Turchia, ha portato con sé anche diversi calciatori della squadra Primavera. Convocare alcuni giovani interessanti e di prospetto, oltre che necessario per la società è stato indispensabile anche per l’allenatore che si è trovato costretto a fare a meno di ben cinque calciatori della propria rosa.

Napoli, quando rientrato i calciatori impegnati in Qatar

Il motivo dell’assenza di cinque top player è stata la loro convocazione al Mondiale in Qatar. Hirving Lozano, Kim Min-jae, Zambo Anguissa, Mathias Olivera e Piotr Zielinski hanno provato a trascinare le proprie Nazionali alla rassegna iridata in Qatar senza riscuotere particolare successo però. Il Messico, il Camerun e l’Uruguay sono stati eliminati già dopo la conclusione della fase a gironi, mentre Polonia e Corea del Sud sono uscite al turno successivo, agli ottavi di finale. Eliminazione decisamente prematura per tutti i cinque azzurri.

Ma quando torneranno a disposizione di Spalletti? L’edizione odierna de ‘Il Mattino’ ha fatto il punto della situazione, svelando le ultime in casa Napoli. Tutti e cinque i giocatori non saranno a disposizione per il ritiro in Turchia. Il rientro a Castel Volturno è in programma entro il 20 dicembre, ma tutto dipende dall’inizio delle loro vacanze. Con ogni probabilità, l’ultimo a rientrare in città sarà il difensore coreano Kim Min-jae, il cui arrivo a Napoli è previsto proprio il 20 del mese in corso.