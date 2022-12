🙄 Napoli-Zaniolo, spunta la verità sulla trattativa

Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul futuro di Nicolò Zaniolo, che nelle ultime ore ha chiamato in causa pure il Napoli di De Laurentiis

Il futuro di Nicolò Zaniolo è da ormai più di qualche tempo al centro degli intrecci di calciomercato. L’attaccante della Roma nell’ultimo periodo è stato accostato pure al Napoli. Il giocatore ha un contratto con il club capitolino fino al 2024. Al momento non si sono registrate novità in merito ad un suo rinnovo con la formazione giallorossa.

Sull’attaccante nato a Massa Carrara, ora ha fatto il punto della situazione il giornalista Alfredo Pedullà . L’esperto di mercato ha parlato del futuro del numero 22 sul suo sito ufficiale.

Calciomercato Napoli, Pedullà : “Non ho notizie di un interessamento dei partenopei per Zaniolo”

Di Nicolò Zaniolo ha parlato abbondantemente Alfredo Pedullà . Il giornalista esperto in questioni di calciomercato si è addentrato sulla situazione dell’attaccante della Roma e della Nazionale.

“Zaniolo non è vicino a rinnovare il contratto come ci avevano raccontato a settembre quando si è parlato di un nuovo impegno fino al 2027”, ha esordito Pedullà . “Era stato detto di firma imminente e addirittura di un accordo raggiunto per 4.2 milioni di euro netti a stagione. I fatti però dicono esattamente il contrario. Al momento non esistono accordi tra le parti”.

Ha poi continuato: “Se l’accordo arriverà lo farà attraverso un vertice che per il momento però non è stato ancora organizzato. Su ambo i fronti si stanno conducendo riflessioni profonde. Possibile comunque un summit tra il suo procuratore Vigorelli e Tiago Pinto al massimo per gennaio ma la decisione potrebbe anche slittare alla prossima estate”.

A proposito del Napoli ha poi aggiunto: “Non abbiamo riscontri sulla squadra partenopea mentre il Milan lo aveva seguito la scorsa estate ma senza approfondire. La Juventus è stata molto vicina a lui ma poi ha memorizzato la decisione della Roma di non scendere sotto i 40-45 milioni di euro. La situazione potrebbe risolversi in tempi brevi se a gennaio dovesse arrivare una proposta da parte di chi lo ha sempre apprezzato, come il Tottenham”.