🚑 Tegola Juventus, brutte notizie per Allegri. E il Napoli se la ride

Brutte notizie per la Juventus di Massimiliano Allegri. La tegola è ancora pesante, il Napoli aspetta e sorride sotto i baffi: il motivo

Atterrato da pochi minuti a Capodichino, il Napoli è rientrato ufficialmente dal mini-ritiro in Turchia. Dopo le due amichevoli vinte con Antalyaspor e Crystal Palace, gli azzurri di Luciano Spalletti si ritroveranno già domani al Konami Training Center di Castel Volturno per preparare i prossimi impegni. In calendario l’amichevole di sabato 17 dicembre contro il Villarreal e poi quella successiva contro il Lille, prima della ripresa ufficiale della Serie A.

Da gennaio, il Napoli si troverà di fronte un vero e proprio tour de force. Il 4 ci sarà la ripartenza contro l’Inter a San Siro, poi qualche giorno più tardi la super sfida del Maradona contro la Juventus. Un doppio impegno delicatissimo per gli azzurri, che dovranno fare i conti con un calendario ostico e difficile, nella speranza di confermare ulteriormente il proprio primato in classifica. E intanto le notizie che arrivano dalla sponda bianconera, potrebbero essere una buona novella per Spalletti e i suoi.

Napoli, occhi in casa Juventus: ancora tegola e brutte notizie per Allegri

Già perché le ultime che arrivano dalle linee nemiche rappresentano un sospiro di sollievo per il Napoli. Secondo quanto raccolto e raccontato dall’edizione online di ‘Tuttosport’, Massimiliano Allegri è ancora costretto a fare i conti con la tegola Paul Pogba. Il francese non ha praticamente mai disputato un minuto in questa stagione ed il suo rientro era previsto per la prima gara del 2023 contro la Cremonese. E invece, ci sarebbe stato più di qualche rallentamento nella sua tabella di marcia, nonostante il Mondiale saltato con la sua Francia.

Il noto quotidiano, infatti, spiega come le tappe siano serrate per il suo ritorno in campo e potrebbe non essere scontata la sua presenza per i primi impegni del nuovo anno. Tra questi c’è anche la gara col Napoli, anche se Massimiliano Allegri incrocia le dita per averlo a disposizione almeno per la trasferta del Maradona. Tutto da vedere, mentre i tifosi trattengono il fiato: riuscirà Pogba a recuperare in tempo per il confronto con gli azzurri di Luciano Spalletti?