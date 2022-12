✍🏻 Niente Giuntoli come DS, la Juventus è pronta a stupire i tifosi

Il Napoli tira un sospiro di sollievo, perché la Juventus ha altre idee per il suo futuro DS: ecco come vuole stupire i tifosi bianconeri.

Il Napoli può tirare un sospiro di sollievo, perché quello che sembrava essere un obiettivo fino a pochi giorni fa non sarebbe adesso più ora nei pensieri della Juventus. Si tratta di Cristiano Giuntoli, il DS azzurro di cui il club non si priverebbe in ogni caso tanto facilmente. Anzi. Ecco come ora la Vecchia Signora vorrebbe sorprendere i suoi tifosi.

La Juventus deve necessariamente ripartire dopo l’addio dato da Andrea Agnelli e non solamente. Oltre al suo nuovo presidente, ovvero Gianluca Ferrero, c’è bisogno anche di una nuova figura nell’ambito della direzione sportiva.

Si è parlato per diversi giorni di Cristiano Giuntoli come idea del club bianconero. Adesso però i piani della società sembrerebbero essere cambiati. Due sarebbero perciò le suggestioni e i profili seguiti per provare a stupire i propri tifosi. Non si pensa solo a Beppe Marotta. Le ultime.

Juventus, non si pensa più a Giuntoli come DS: ecco i nomi con cui provare a stupire i tifosi bianconeri

La Juventus punta a ricostruire i propri vertici societari. Da un lato, come figura esperta di calciomercato, si pensa a Giuseppe Marotta. L’indiscrezione che riguarda un suo eventuale ritorno in casa bianconera circola già da qualche giorno. Il suo contratto con l’Inter è ora come ora in scadenza nel 2025, ma la Juventus vorrebbe comunque fare un tentativo per riaverlo in squadra.

Secondo quanto rivelato poi da ‘Gazzetta.it’, il club starebbe pensando, oltre all’ex, anche a Giovanni Carnevali. L’amministratore delegato potrebbe essere un’ulteriore possibilità che la Juve vorrebbe riservarsi di avere per poter avere con sé una figura di esperienza e di alto profilo in quest’ambito. Non resta che attendere, allora, ulteriori sviluppi per sapere cosa accadrà nel concreto.