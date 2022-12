Occhio Napoli, la tegola è spaventosa: doccia fredda per il big

Il Napoli osserva i diversi profili presi in considerazione da Giuntoli, ma adesso è arrivata una tegola spaventosa: doccia fredda per il big.

Il Napoli di Luciano Spalletti sta osservando diversi profili sul mercato, tra i nomi presi in considerazione da Cristiano Giuntoli. È tuttavia, proprio in quest’ottica, arrivata una tegola spaventosa. Ecco cos’è accaduto al big.

I nomi scritti sul taccuino di Cristiano Giuntoli, così come di tutto il club, per gennaio e in ottica futura per giugno, sono diversi. Tra questi, secondo le indiscrezione degli ultimi tempi, è comparso anche quello di Armando Broja.

Il giocatore del Chelsea, però, è stato vittima di una tegola pesantissima. Quanto avvenuto colpisce ovviamente lui in prima persona, il suo club di appartenenza in Premier League. Ma anche tutte quelle società che avevano messo gli occhi sulle sue prestazioni. Così come il Napoli. Le ultime.

Calciomercato Napoli, tegola pesantissima per Broja: l’entità dell’infortunio rimediato

Armando Broja, attaccante di proprietà del Chelsea, ha subito un infortunio molto pesante nel corso dell’amichevole giocata contro l’Aston Villa. Impegnato ad Abu Dhabi, infatti, il giocatore ha cercato di recuperare un pallone. Ed è stato proprio in quel momento che è avvenuto l’impatto forte con il difensore avversario Ezri Konsa.

Non un semplice contrasto di gioco, dal momento che il ginocchio di Broja ha subito una torsione innaturale girandosi completamente. L’urlo di dolore emanato immediatamente dall’attaccante ha immediatamente reso l’idea dell’entità dell’infortunio che ora preoccupa il Chelsea e non solo.

Perché su di lui ci sono stati, sicuramente fino ad oggi, gli occhi di diverse squadre che avrebbero voluto averlo con sé. Anche in Serie A, dove tra le altre c’è anche l’interesse del Napoli. Il club azzurro, come tutti, è perciò in attesa del comunicato ufficiale da parte dei Blues. Si teme però il lungo stop, che potrebbe portare con sé anche complicazioni sul mercato.