“Sarà fondamentale”: Napoli, il messaggio in diretta preoccupa Spalletti

Il rivale del Napoli ha chiarito qual è l’obiettivo stagionale della sua squadra e anche quale sarà il momento clou del campionato

Il secondo start della Serie A si avvicina lentamente. Gli avversari del Napoli in queste settimane si sono mostrati tutti desiderosi di ricominciare le ostilità per dare la caccia alla formazione di Luciano Spalletti. Dichiarazioni d’intenti ai quali la squadra partenopea dovrà rispondere in maniera decisa per mantenere i registri evidenziati fino a novembre.

Ultimo in termine di tempo ad esprimersi sulla corsa per il titolo è stato Davide Calabria. Il terzino destro classe 1996 del Milan ha parlato a ‘Sky Sport’. Il giocatore è vicino al rientro in campo in seguito al problema muscolare patito nel corso della gara di campionato d’inizio ottobre contro l’Empoli.

Avversarie Napoli, Calabria: “Vogliamo la seconda stella, quest’anno sarà più difficile vincere”

Il laterale destro Davide Calabria ha parlato a ‘Sky Sport’. Il capitano milanista per prima cosa ha fatto una rivelazione: “Non mi aspettavo un inizio di stagione così lungo e neppure un Napoli così forte. La squadra di Spalletti sta facendo un campionato incredibile”, ha esordito il terzino destro cresciuto nel Milan.

Ha così introdotto il tema scudetto. I rossoneri, dopo la vittoria dello scorso stagione, non perdono di vista l’obiettivo: “Gennaio sarà un mese fondamentale. In esso, infatti, il Napoli avrà molti scontri diretti. Il nostro obiettivo rimane invariato ed è quello di vincere. Vogliamo raggiungere la seconda stella ma sarà più difficile rispetto allo scorso campionato”. Il Milan ha otto punti di ritardo sugli azzurri dopo le prime quindi partite di Serie A. Gap ancora colmabile.

Calabria ha poi parlato del doppio confronto di Champions League contro il Tottenham: “Sono più avanti di noi a livello europeo ma vogliamo andare avanti. Non vediamo l’ora di affrontarli”.

Il terzino ha invece tagliato corto davanti al discorso relativo alla mancata partecipazione dell’Italia al Mondiale in Qatar: “Inutile parlarne, è tardi per avere rimpianti”.