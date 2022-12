Napoli, Giuntoli lavora al dopo-Osimhen: nome a sorpresa

Il Napoli studia le sue opzioni sul calciomercato in caso di partenza di Osimhen. Giuntoli ha già un affascinante obiettivo sulla sua lista.

Nella grande stagione del Napoli brilla ovviamente l’ottimo rendimento di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, 24 anni a fine mese, ha ormai raggiunto la piena maturità con Spalletti, segnando 18 gol totali nella scorsa stagione, mentre in quella attuale è già a quota 10. Numeri importanti che stanno attirando su di lui l’interessante di tante big europee, come ad esempio il Manchester United, ma non solo.

Pagato 75 milioni di euro al Lille nell’estate del 2020, Osimhen potrebbe essere rivenduto per una cifra ben più alta, portando al Napoli una bella plusvalenza. Un’operazione a cui Giuntoli e De Laurentiis stanno certamente pensando, anche se il piano sarebbe di trattenere l’attaccante almeno fino a fine stagione. Il nodo principale riguarda il contratto, che per adesso scade solo nel 2025, ma di cui ancora non si parla di rinnovo, a differenza di quanto avviene per altri giocatori del Napoli.

I 4,5 milioni annui che percepisce ora la punta ne fanno il giocatore più pagato della rosa, e rendono difficile immaginare un ulteriore rialzo della cifra. Dato che con un eventuale rinnovo il club non potrà nemmeno usufruire degli sconti del Decreto Crescita, l’ipotesi di una partenza entro il 2025 non appare poi così scontata. E allora ecco che la dirigenza partenopea sta già andando a caccia del suo sostituto.

Caccia aperta al nuovo Osimhen per il Napoli: un nome dall’Austria

In cima alla lista di Giuntoli ci sarebbe Benjamin Sesko, centravanti sloveno del Red Bull Salisburgo. A suggerire questa opzione è stato oggi Raffaele Auriemma sulle pagine di ‘Tuttosport’: l’obiettivo del Napoli è un attaccante dal grande fisico (195 centimetri), giovane (classe 2003) e di grande prospettiva. Conta 7 gol e 3 assist in stagione, e con il Salisburgo si è già fatto una buona esperienza in Champions League.

Come tipo di giocatore è chiaramente diverso rispetto a Osimhen, ma i margini di miglioramento di Sesko sono enormi, e il suo arrivo confermerebbe la vocazione del Napoli a guardare al futuro. Il problema principale è però che il giocatore ha già un trasferimento previsto a fine stagione al RB Lipsia, in Germania, e si stima che potrebbero servire almeno 30 milioni di euro per strapparlo subito ai tedeschi.