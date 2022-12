😱 Napoli-Insigne, la notizia lascia increduli i tifosi: ecco il motivo

Napoli, la notizia che riguarda Lorenzo Insigne lascia tutti i tifosi increduli: ecco svelato il motivo del curioso retroscena

Insieme dal 2012 al 2022: dieci anni lunghissimi, pieni zeppi di soddisfazioni e di gioie vissute insieme. E anche di qualche trofeo. Certo, non sono mancate persino le controversie e i battibecchi, ma il rapporto tra il Napoli, la città di Napoli e Lorenzo Insigne non è sempre stato lineare. Per quanto l’addio e l’ultimo saluto al proprio capitano sia stato degno dell’omaggio che meritava un campione d’Europa come il fantasista di Frattamaggiore.

Adesso, Insigne è una stella del Toronto FC, dove però ha faticato nell’incidere più di troppo in una squadra apparsa troppo indietro rispetto al talento dei suoi uomini chiave. Ragion per cui, l’ex capitano del Napoli è chiamato a ricaricare le batterie per riprovarci il prossimo anno e scalzare il Los Angeles FC dell’amico Chiellini, laureatosi campione della MLS nel corso dell’ultima stagione. E per farsi trovare pronto, Insigne ha iniziato ad allenarsi già adesso, durante le sue vacanze natalizie nella città di partenopea.

Napoli-Insigne, la notizia fa il giro del web: tifosi increduli, ma c’è un motivo dietro il retroscena

Allenamenti che, però, l’ex capitano azzurro non sta svolgendo al Konami Training Center di Castel Volturno. Come documentato dall’edizione online de ‘La Repubblica’, Lorenzo Insigne si sta tenendo in forma al centro sportivo dello stadio Collana. Nel centralissimo quartiere del Vomero, dunque, il fantasista napoletano sta svolgendo i proprio allenamenti già da qualche giorno, per una notizia e una decisione che ha fatto il giro del web e suscitato anche l’incredulità di qualche tifoso del Napoli.

Dietro la chiusura delle porte di Castel Volturno, tuttavia, c’è un motivo più che valido. Nonostante la richiesta dello stesso Insigne di allenarsi in quella che per anni è stata la sua seconda casa, i cavilli burocratici hanno reso impossibile un suo ritorno. Cavilli burocratici legati alla coperta assicurativa, della quale l’attuale calciatore del Toronto FC sarebbe sprovvisto. Ragion per cui, l’unica strada percorribile è stata optare per lo stadio Collana. E di qui allenarsi nelle prime ore del pomeriggio, in un impianto a prova di paparazzo.