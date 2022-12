“È meglio di Modric”: Napoli, la rivelazione manda i tifosi su di giri

Napoli, la rivelazione in diretta dell’ex giocatore fa impazzire i supporters. E’ arrivato il paragone col top player d’Europa.

Il Napoli di mister Luciano Spalletti è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club partenopeo, però, difficilmente metterà in atto grosse operazioni in entrata. Squadra che vince non si cambia, questo è chiaro. Lo sa bene Spalletti che non avrebbe chiesto rinforzi particolari. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ed il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, entreranno a gamba tesa sul mercato invernale solamente se dovessero arrivare occasioni imperdibili.

L’unica operazione ‘importante’ potrebbe essere la partenza di Diego Demme. Il centrocampista azzurro cerca minutaggio e la soluzione Salernitana potrebbe essere la più adeguata. Le società comunicano costantemente e l’hanno fatto anche in Turchia. I contatti proseguiranno anche nelle prossime settimane alla ricerca della giusta intesa sulla questione ingaggio. Il reparto di centrocampo degli azzurri, in ogni caso, è piuttosto coperto. Le soluzione sono innumerevoli e ad ammetterlo è stato lo stesso Spalletti nella conferenza stampa prima del match amichevole contro il Crystal Palace al Regnum Carya.

Napoli, D’Agostino su Lobotka

A proposito del centrocampo del Napoli, ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, emittente radiofonica ufficiale del club partenopeo, è intervenuto l’ex centrocampista di Roma, Udinese, Siena e Fiorentina, Gaetano D’Agostino. Di seguito uno stralcio del suo intervento in diretta radiofonica: “Gianluca Gaetano come vice di Stanislav Lobotka? Dal punto di vista tecnico e fisico può ricoprire il ruolo dello slovacco. Poi nelle mani di un allenatore come Spalletti può davvero crescere tanto. Il tecnico azzurro è capace di tirare fuori il meglio da ogni tipologia di calciatore”.

Poi ha concluso: “In estate gli azzurri hanno lavorato davvero molto bene. Sono stati capaci di sostituire i pezzi da novanta della rosa con dei calciatori giovani, ma già pronti. Prendere un nuovo calciatore a gennaio è complesso, partirebbe già dietro Lobotka. In questo momento io Lobotka lo preferisco a Modric. Questo fa capire quanto sia complesso trovare un’alternativa allo slovacco”.