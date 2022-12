🚑 Occhio Napoli, la tegola è pesantissima: salterà il big match

Napoli, la notizia adesso è ufficiale: è arrivata la comunicazione della società . Tutto cambia in vista della ripresa del campionato.

Un sottile filo rosso divide Napoli e Salerno. In poco più di cinquanta chilometri due società virtuose. Non a caso, infatti, i rapporti tra il presidente Aurelio De Laurentiis ed il patron Danilo Iervolino diventano sempre più forti. Anche in Turchia i due club si sono tenuti in contatto. Entrambi i club impegnati nel ritiro invernale ad Antalya (il Napoli è rientrato ieri sera in Italia, ndr), le società si sono incontrate. Il motivo? Diego Demme.

Il centrocampista della SSC Napoli è ai margini della rosa di mister Luciano Spalletti. Nonostante lo scarso minutaggio raccolto in campionato nella prima parte di stagione, il tecnico del club partenopeo, intervenuto in conferenza stampa alla viglia del match amichevole contro il Crystal Palace, ha chiesto la sua permanenza. Demme a Napoli, però, ha voglia di giocare e ciò non gli è garantito. Per questo motivo, dunque, potrebbe cambiare casacca già nelle prossime settimane. La trattativa con i granata prosegue, ma l’ostacolo più grosso da superare sembra l’ingaggio.

Salernitana-Napoli, Maggiore salta il match

Intanto, calendario alla mano, Napoli e Salernitana si incontreranno nuovamente a gennaio. La sfida tra le due compagini è in programma allo stadio Arechi il prossimo 21 gennaio alle ore 18:00. Un derby campano tutto da vivere, pronto a regalare spettacolo.

Poco fa, però, è arrivata una brutta notizia per i tifosi salernitani. Con Luigi Sepe ancora fermo ai box ed assente in Turchia a causa di un risentimento muscolare al polpaccio, mister Davide Nicola deve fare i conti con un altro forfait. Giulio Maggiore, infatti, ha rimediato una lesione al quadricipite sinistro. A comunicarlo è stata la stessa società attraverso una nota ufficiale apparsa sui propri canali: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che Giulio Maggiore in data odierna si è sottoposto a risonanza magnetica presso il MedicalPark di Antalya che ha confermato una lesione a carico del quadricipite sinistro. L’atleta inizierà nei prossimi giorni il suo percorso riabilitativo”.

Infortunio Maggiore, i tempi di recupero

Stabilire i tempi di recupero certi è affare piuttosto complesso, ma la sensazione è che il calciatore resterà out per circa un paio di mesi. Nei prossimi giorni, con ogni probabilità , lo staff medico della Salernitana stilerà una tabella personalizzata per provare a recuperare l’ex centrocampista dello Spezia nel minor tempo possibile.