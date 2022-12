Serie A, la rivoluzione è ufficiale: accadrà durante Inter-Napoli

I Mondiali sono quasi conclusi e si pensa già alla Serie A. Il 4 Gennaio andrà in scena a San Siro il big match tra Inter e il Napoli.

Siamo sempre di più alle fasi finali dei Mondiali in Qatar, un evento storico e che vede ormai protagoniste le ultime quattro squadre. Le squadre di Serie A sono già al lavoro in vista del 2023 e il campionato comincerà con il botto grazie al big match di San Siro tra Inter e Napoli. La squadra di Simone Inzaghi non ha alternative alla vittoria se davvero vuole provare a restare competitiva in chiave scudetto.

Il club nerazzurro è addirittura a undici punti in classifica, è quarto e non può più permettersi passi falsi. La squadra di Spalletti è invece in totale controllo del campionato di Serie A, primi con addirittura 8 punti di vantaggio sul Milan secondo in classifica. Il club partenopeo affronterà Inter, Sampdoria e Juventus nelle prime tre gare del 2023 ed eventuali risultati positivi potrebbero portare già ‘un piccolo pezzo di scudetto’.

Dopo una campagna estiva molto importante, complice il ritorno a casa di Romelu Lukaku, l’Inter ha intenzione di fermare l’ascesa azzurra e nelle ultime ore è arrivata una clamorosa novità in vista del match di San Siro. Cambia la situazione inerente al tifo nerazzurro in vista dei prossimi match.

Inter-Napoli, scompaiono gli striscioni dei gruppi ultras

Il match del 4 Gennaio tra la squadra di Inzaghi e quella di Spalletti vedrà una sorprendente novità. Come riporta la Gazzetta dello Sport non ci saranno più gli storici striscioni del club nerazzurro. Non ci sarà più il gruppo Boys, il più antico delle curve in Italia e non ci saranno i Viking e gli Irriducibili. Una novità importante per la squadra allenata da Simone Inzaghi.

Tutti questi gruppi di tifosi si unificheranno sotto un lunghissimo striscione che vedrà protagonista la Curva Nord Milano 1969, unico gruppo consolidato del club nerazzurro. Una scelta che cambia le dinamiche del tifo nerazzurro e si vedranno i primi cambiamenti nel match contro la squadra dell’ex Spalletti. Una sfida già decisiva per stabilire gli obiettivi futuri del Napoli e soprattutto dell’Inter di Inzaghi.