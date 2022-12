“Difficile che il Napoli prosegua…”: la sentenza fa infuriare i tifosi

Il Napoli, con la ripresa della Serie A, avrà tutta una serie di partite importanti da dover affrontare con l’intento di mantenere il primo posto. C’è però chi appare scettico.

Il Napoli sta cercando di sfruttare al meglio questo periodo di pausa della Serie A, in occasione dei Mondiali in Qatar, per prepararsi nel migliore dei modi al rientro in campo. Da affrontare, tra le big, ci saranno Inter, Juventus e Roma. C’è chi però appare scettico sulla possibilità di conservare il primo posto in classifica.

Gli azzurri stanno utilizzando questo periodo di amichevoli e allenamenti per ritrovare il meglio della propria condizione fisica. Nella seconda parte di stagione, con il campionato italiano di massima serie, avranno un primo posto in classifica di Serie A da difendere con le unghie e con i denti.

Di quanto mostrato dall’estate all’ultima prima della pausa, ma anche di quanto si aspetta per quanto dovrà ancora avvenire, ha parlato allora il giornalista Mario Mattioli. Il suo pensiero ha fatto trasparire scetticismo e non renderà contenti i sostenitori del club partenopeo.

Napoli, il giornalista Mattioli ha parlato così del rientro in campo degli azzurri: “Ritengo difficile che…”

Il giornalista Mario Mattioli, quindi, questa mattina ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha parlato così del Napoli. E del rientro in campo che attende il club azzurro. Questo il suo pensiero: “Scontri con Inter, Juventus, Roma fondamentali. Ma ritengo difficile che il Napoli possa proseguire in quella serie di partite ben fatte e redditizie. Lo ritengo improbabile”.

“Difficile – ha proseguito nella spiegazione – riannodare il discorso con una serie di partite vincenti e vittoriose come prima della sosta. Se fosse così, sarei pronto a fare mea culpa ma lo ritengo molto difficile che il Napoli possa riprendere il discorso da dove lo ha incominciato“.

Una frase che certamente non avrà fatto piacere ai tifosi partenopei, che hanno goduto delle grandi prestazioni messe in campo dalla squadra per mesi, tra campionato e Champions League.