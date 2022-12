“Rientrare col Napoli”: doccia gelata per Spalletti, la notizia preoccupa i tifosi

Il Napoli si sta man mano preparando al tour de force che lo attende con il rientro in campo per la Serie A: una notizia ora impensierisce Spalletti.

Il Napoli, impegnato al momento con le diverse amichevoli da giocare, si sta preparando per le gare di campionato da dover affrontare. La ripartenza della Serie A, con la seconda parte di stagione ancora da affrontare, presupporrà un vero e proprio tour de force per gli azzurri. Una notizia ora impensierisce Luciano Spalletti.

Il Napoli si sta preparando al meglio per il rientro in campionato. Alla prima di gennaio sarà subito big match contro l’Inter, per questo motivo gli azzurri stanno approfittando delle varie amichevoli giocate e ancora in programma per prepararsi al meglio.

Dopo l’Inter, con nel mezzo la Sampdoria, arriverà subito un’altra difficile sfida. Quella prevista contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Proprio a tal proposito è arrivata un’ultima notizia che mette ‘in allarme’ Spalletti e tutto il gruppo. È previsto un rientro importante per i bianconeri: Paul Pogba si prepara alla trasferta al Maradona.

Napoli, occhio alla notizia sulla Juventus: Allegri vuole Pogba in campo per la trasferta al Maradona

Il Napoli, dopo l’Inter il 4 gennaio, affronterà l’8 gennaio la Sampdoria e poi il 13 gennaio sarà di nuovo big match. La Juventus si sta preparando per affrontare gli azzurri, con l’obiettivo di continuare a macinare punti in classifica seguendo al scia di quanto intrapreso poco prima della sosta.

È proprio per queste motivazioni che Massimiliano Allegri sta lavorando a ritmi serrati con l’intero gruppo e anche con Paul Pogba, di fatto mai avuto nella prima parte di stagione. Il centrocampista bianconero potrebbe perciò essere presente nella trasferta prevista al Diego Armando Maradona.

Secondo quanto si legge sulle pagine de ‘La Gazzetta dello Sport’, quindi Pogba: “Ora sta facendo ancora lavoro personalizzato in palestra. L’obiettivo è essere almeno in panchina nel big match con il Napoli del 13 gennaio“. E poi rivela quanto pensato dal tecnico: “L’idea di Allegri è piazzarlo a destra nella mediana a 3, con Rabiot a sinistra e uno tra Locatelli e Paredes in regia”.